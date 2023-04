Revelan carta de Meghan Markle al Rey Carlos III

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A una semana de que Carlos III sea coronado como Rey de Inglaterra ha salido a la luz una presunta carta que Meghan Markle le habría enviado al soberano para abordar el tema de comentarios racistas sobre su hijo Archie.

Según Page Six, la misiva habría sido enviada en 2021 luego de que los Duques de Sussex abordaran con Oprah Winfrey que un miembro de la familia Real mostró preocupación por el color de piel de Archie.

"Sí, hubo correspondencia, hubo cartas de la Duquesa de Sussex al Rey".

"Pero ella se mudó, esto fue hace dos años, no tiene nada que ver con su decisión de no asistir a la coronación", subrayó una fuente a Page Six.

Telegraph ha ido más allá y ha publicado que el presunto miembro de la realeza racista fue nombrado sensacionalmente en una carta de 2021 de Meghan Markle al Rey.

En el momento de la entrevista, expertos en realeza dijeron que que no se trataba ni de la Reina Isabel II ni del Príncipe Felipe, sin embargo, Christopher Andersen señaló en su libro "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" que Carlos fue quien hizo el comentario a los Sussex.

Durante la entrevista de Oprah, el Príncipe Enrique se negó a dar la identidad, pero sugirió que solo había tenido una conversación.

"Fue incómodo. Me sorprendió un poco", admitió.