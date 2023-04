Revelan causa de muerte de Lance Reddick

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A tres semanas de su fallecimiento, se dio a conocer que el actor Lance Reddick murió debido a dos enfermedades que tenía en el corazón: Cardiopatía isquémica y enfermedad arterial ateroesclerótica, dijeron en el certificado de defunción.

Lance Reddick era famoso por su trabajo en The Wire de HBO y en John Wick, incluso participó en la campaña comercial de la última película de la franquicia.

La cardiopatía isquémica es ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al corazón, afirma la Fundación Española del Corazón.

La enfermedad arterial ateroesclerótica es causada por grasa, colesterol y otras sustancias que tapan las paredes de las arterias y generan coágulos, según Medline.

Allegados al actor comentaron que encontraron su cuerpo en el suelo de su casa, por lo que suponían que había tenido un accidente por la posición en la que se encontraba.

El actor nacido en Baltimore tenía una licenciatura en música de la Universidad de Rochester, destacó en varios programas de televisión populares como Fringe, Bosch, Lost.

Lance también actuó en la pantalla grande en Angel Has Fallen y Godzilla Vs. Kong y dejó proyectos en proceso como Percy Jackson and the Olympians, donde interpreta al Dios griego Zeus.