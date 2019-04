Revelan detalles de cómo se dio el embarazo de la esposa de Joy Huerta

Una reconocida publicación de espectáculos dio a conocer cómo se dio el embarazo de la esposa de Joy Huerta, luego de que la cantante del dúo Jesse & Joy compartiera un ultrasonido con sus seguidores.





Durante una entrevista para El gordo y la flaca, Joy Huerta aclaró que tomó la decisión de revelar que se había casado con una mujer y que esperan a su primera hija porque valía la pena compartirlo con sus admiradores:





"Es una noticia muy bonita para compartir. ¿Por qué no compartirla? Yo creo que todo a su momento y de la forma que se ha dado: muy natural. Mi vida privada es muy mía y lo que yo puedo, lo comparto”.













Aunque expresó que no estaba de acuerdo con la noticia que había dado a conocer el programa Todo para la mujer, que apuntaba a que estaba embarazada de gemelos por un vientre de alquiler, afirmó que nadie la había chantajeado para hablar sobre su sexualidad:





"No, para nada (la estaban extorsionando). Simplemente la información se estaba dando de manera muy distorsionada y me pareció que no era necesario. Las cosas como son. Amor es amor, de la manera que sea. No tendría que ser algo para esconderse. Llevo en una relación siete años, escondida nunca estuve”





La estrella de Jesse & Joy no dio detalles sobre la gestación de su hija y tampoco quiso confirmar si ella, su pareja o alguna mujer de vientre subrogado está llevando el proceso de embarazo, pero aseguró que más adelante compartirá esos detalles con su público.

















Sin embargo, de acuerdo con TVNotas un amigo de la artista se encargó de difundir que la pareja no optó por un vientre de alquiler, sino que una de ellas se encargará de concebir a su primogénita.





De acuerdo con el informante, Joy Huerta estaba muy entusiasmada con la idea de ser madre, por lo que buscó embarazarse en un par de ocasiones a través de inseminación artificial, pero no lo logró.





Posteriormente, su esposa, Diana Atri, se sometió al tratamiento y al segundo intento supo que por fin tendrían la oportunidad de formar una familia:





"La primera que se quería inseminar era Joy, incluso lo intentó un par de veces, pero no le pegó. Posteriormente lo hizo Diana y al segundo intento pegó; fue de un donante en un banco de esperma, donde sólo dieron las características que buscaban del padre de su beba y ahí mismo les dieron el perfil que ellas buscaban”.

















Aunque Joy Huerta no pudo embarazarse, el médico le informó que se encontraba perfectamente de salud, por lo que existe la posibilidad de que más adelante sea ella quien se insemine para tener a su segundo hijo:





El doctor le dijo que estaba perfecta de salud, así que puede ser que en un futuro ella sea la que se insemine para tener al segundo; quién sabe, todo puede pasar”





El informante aseguró que, si Joy Huerta y Diana Atri no hubieran logrado embarazarse, estaban dispuestas a adoptar.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx