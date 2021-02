Revelan el título oficial de Spider-Man 3 con Tom Holland

Agencias

Ciudad de México.- Tras las bromas con los nombres falsos... ya está aquí oficialmente el título real de Spider-Man 3. La nueva película en solitario del Peter Parker interpretado por Tom Holland se titulará Spider-Man: No Way Home.

El filme, que de nuevo está dirigido por Jon Watts sigue jugando con palabra 'Home' que estuvo presente en los títulos de las dos entregas anteriores: Homecoming y Far From Home. Ha sido a través de un clip en redes sociales, protagonizado por Zendaya, Jacob Batalon y el propio Holland cómo Sony Pictures y Marvel Studios han desvelado el título oficial.

Los detalles sobre la trama de Spider-Man 3, que se encuentra en pleno rodaje, se van revelando poco a poco y muy poco se sabe de forma oficial más allá de que el filme se estrenará finalmente el 17 de diciembre.

Diversos anuncios de casting indican que la película explorará el multiverso Marvel como la presencia de Jamie Foxx repitiendo como el Electro de The Amazing Spider-Man 2 o Alfred Molina regresa como Doctor Octopus de Spider-Man 2 de Sam Raimi.

También han sido constantes las informaciones que aseguran que Tobey Maguire y Andrew Garfield regresarán como sus respectivas versiones de Peter Parker, aunque su presencia no ha sido confirmada e incluso desmentida por el propio Holland.

Lo que sí es seguro es que Benedict Cumberbatch, el actor que da vida a Doctor Strange, estará en el filme asumiendo el papel de mentor que tuvo Tony Stark/Iron Man en Spider-Man: Homecoming y Nick Fury en Spider-Man: Lejos de casa.

Es más, el director de WandaVision, Matt Shakman, confirmó que la serie de Marvel Studios formará un arco argumental junto a Spider-Man 3 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.