Revelan nuevas fotos de The Joker

Será en octubre cuando la película de The Joker llegue a las salas y mientras eso sucede cada vez salen más detalles de la historia.

Bajo la dirección de Tod Phillips, y en el papel del villano de DC, Joaquin Phoenix, el largometraje buscará ofrecer un nuevo panorama de la historia del Guasón aunque no revelara con exactitud porque Arthur Fleck se volvió el temible payaso del crimen.

Fue en la revista Total Film en donde Phillips y Phoenix hablaron del filme y además revelaron tres fotografías nuevas.

En este proyecto, según contó Phoenix, los fanáticos sabrán muchas cosas del personaje, pero otras se quedarán en el aire.

“Sentí que (los responsables de la película) no estaban siendo didácticos y no te estaban guiando hacia una forma particular de ver la película, y diciendo: ‘Esta es la causa'”, explicó Phoenix a Total Film.

“Soy reacio a dar forma al modo en que la gente ve esta película. Realmente no hay una forma correcta de ver esta película”, informó.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx