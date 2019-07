Revelan plan de fase cuatro de Marvel

Marvel dio a conocer la planeación de su cuarta fase cinematográfica durante su panel en la Comic-Con de San Diego.

Serán 11 producciones las que compondrán la nueva ronda de proyectos, cuyo primer título será Black Widow, que se estrenará en mayo del 2020, de acuerdo con el Twitter oficial de Marvel.

The Eternals será el siguiente filme en estrenarse, y se confirmó este sábado que será protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh y Don Lee, bajo la dirección de Chloé Zhao y con fecha de estreno para el 6 de noviembre del 2020.

Esta fase no se compondrá únicamente de largometrajes, ya que Disney lanzará en noviembre de este año su nueva plataforma streaming, Disney+.

En Disney+ se estrenarán series como The Falcon and the Winter Soldier, para otoño del 2020; Wanda Vision, en la primavera del 2020; Loki, también en la primavera del 2021; y Hawkeye, en otoño del 2021.

What If...? será la primera serie animada que formará parte del universo cinematográfico de Marvel, y al igual que sus otras producciones televisivas, estará disponible en Disney+ en verano del 2021.

Shang-Chi: and the Legend of the Ten Rings será una de las cintas que formarán parte del universo, con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung en su elenco, y dirigida por Destin Daniel Crettonestreno; se estrenará el 12 de febrero del 2021.

Le seguirá Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen y el regreso de Scott Derrickson como director; se lanzará el 7 de mayo del 2021.

La película que cerrará esta fase será Thor: Love and Thunder, protagonizada por Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman, con Taika Waititi regresando como director; estará en cines el 5 de noviembre del 2021.

Adicional a estos proyectos, se anunció que Mahershala Ali protagonizará una nueva versión de Blade, aunque no dio más detalles sobre su fecha de estreno.