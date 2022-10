Revelan que FBI vigiló a Aretha Franklin por activismo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Cuatro días después del asesinato de Martin Luther King Jr., la oficina del FBI en Atlanta envió un memorando a un asesor de confianza de J. Edgar Hoover, describiendo los planes para un "gran concierto conmemorativo" en el estadio de los Bravos de Atlanta con Aretha Franklin, Sammy Davis Jr., Marlon Brando, Mahalia Jackson y los Supremes.

El memorando, fechado el 8 de abril de 1968, informaba a los líderes del FBI que algunos miembros del grupo apoyaban el "poder negro militante" y que la mayoría estaba al "frente de varios movimientos de derechos civiles".

Citando una fuente no identificada, dijo que el concierto de estos destacados artistas podría crear una "chispa emocional que podría encender disturbios raciales" en Atlanta.

El concierto nunca tuvo lugar, pero el memorando a Cartha D. DeLoach, una colaboradora cercana de Hoover, es parte del archivo de 270 páginas del FBI de Franklin, que se publicó el mes pasado, cuatro años después de su muerte en 2018, a los 76 años.

El archivo, como informó anteriormente Rolling Stone, revela que el FBI supervisó a la gigante de la música soul y gospel durante años, recopilando información de fuentes sobre su participación en el movimiento de derechos civiles y lo que sospechaba que eran sus vínculos con las Panteras Negras, los comunistas y aquellos que consideraba "extremistas negros".

El nombre de Franklin aparece en documentos sobre "posible violencia racial", la "infiltración comunista" de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur y un "asunto extremista" que involucra al Partido Pantera Negra, que quería reclutarla a ella, a Roberta Flack o a Ike y Tina Turner para uno de sus eventos donde regalaban comida en Los Ángeles.

El archivo refleja una era en la que el FBI espiaba no sólo a líderes de derechos civiles, organizadores políticos y presuntos comunistas, sino también a artistas negros populares involucrados en el activismo de los derechos civiles, como el cantante Harry Belafonte y el satírico Dick Gregory, quienes también estaban bajo el escrutinio del FBI.

"Desde 1967 y 1968 hasta principios de la década de 1970, el FBI mantenía archivos de casi todas las figuras negras importantes y, en particular, de cualquiera que pareciera estar, o se sospechara que estuviera involucrado en los derechos civiles o en la política negra", dijo Beverly Gage, profesor de historia y estudios estadounidenses en la Universidad de Yale y autor de una próxima biografía "G-Man: J. Edgar Hoover and the Making of the American Century".

Hoover, quien moldeó al FBI como director de 1924 a 1972, también sospechaba de los cambios culturales radicales de la década de 1960, dijo Gage, y consideraba que las formas de cultura, vestimenta y música son síntomas de un declive cultural nacional. Como resultado, Franklin cayó en estas categorías muy amplias de sospecha, donde el FBI estaba reuniendo información de inteligencia en una escala muy amplia, dijo Gage.

El FBI no respondió a una solicitud de comentarios sobre el archivo. El hijo de Franklin, KeCalf Franklin, le dijo a Rolling Stone: "No estoy muy seguro de si mi madre sabía que el FBI la estaba atacando y la siguió. Sin embargo, sé que no tenía absolutamente nada que ocultar".

Su lucha

Franklin no sólo fue una artista enormemente popular inmersa en el activismo por los derechos civiles, sino que también dio voz a la lucha por los derechos civiles y la igualdad de las mujeres, con canciones como "Respect", "Think", "People Get Ready" y "Young, Gifted and Black". Franklin y su padre, el reverendo CL Franklin, eran cercanos a Martin Luther King, quien era objetivo de la vigilancia del FBI.