Revelan que Pedro Infante desairó a José José como fan

A pesar de que José José es un ídolo mexicano, ahora se ha revelado la historia que vivió como fanático de Pedro Infante, misma que lo llevó a prometerse a no desairar a ninguno de sus seguidores.

De acuerdo con el cantante Jorge D’Alessio, fue el mismo “Príncipe de la Canción” quien le contó el momento de decepción que vivió durante una firma de autógrafos de Pedro Infante, hecho que lo hizo pensar cómo debía comportarse con sus seguidores.

“Una vez en el Teatro Blanquita nos habló mi mamá (Lupita D’Alessio) y nos dijo ‘va a venir José’, y Ernesto tenía toda la colección, tenía 32 CD’s de José José (…) y le hizo una dedicación especial a cada disco y yo le pregunté, ¡qué bárbaro!, ¿cómo te tomas el tiempo de firmar cada disco?, y me dijo, te voy a decir una cosa, yo una vez me formé para pedir un autógrafo a Pedro Infante, hice una cola en este mismo teatro y cuando estaba como a 3 personas de llegar nos dijeron no más, y se me rompió el corazón, y dije yo nunca voy a hacerlo con alguien que admire mi música”, contó el líder del grupo Matute en entrevista para el programa Hoy.

Es de esta forma como el intérprete de “Almohada” se convirtió en el ídolo de masas, pues además de su talento vocal era de todos conocido que no se iba de un lugar hasta atender al último fan.





