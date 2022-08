Revelarán sus secretos

Chihuahua, Chih.- Lucy y Omar Chaparro son una de las parejas favoritas del público, no sólo por lo bien que se ven juntos, sino también por el gran carisma que los caracteriza a ambos.

Y mañana los chihuahuenses emprenderán una nueva aventura en sus vidas denominada “Escucho Borroso”, un podcast que se podrá ver por YouTube y escuchar por Spotify.

Después de 25 años juntos deciden compartir un poco más de su relación como pareja con sus fans, los cuales los consideran como parte de su familia.

En entrevista exclusiva para El Diario, Lucy Ruiz de la Peña, esposa de Omar Chaparro, platicó cómo se gestó este proyecto, que aseguró que está hecho con mucho amor y buena vibra.

“Omar y yo siempre estamos platicando cosas, nos reímos, tenemos historias muy chistosas, a veces las compartimos con personas y muchas veces la gente quiere saber más y dijimos ¿por qué no?, compartir todo esto que platicamos con alguien más y de ahí se nos ocurrió esto del podcast”.

“Y aunque siempre soy abierta y sociable, sí hay una parte que yo tengo muy reservada para mí y nuestra familia y esto es como un desafío, pero estoy feliz”, compartió Lucy Ruiz.

“’Escucho Borroso’ es porque nos hemos dado cuenta que muchas veces escuchamos y nos hacemos ideas en base a nuestra percepción y ésa puede ser muy diferente a la percepción de otra persona,

porque como pareja yo digo algo y Omar lo entiende diferente y viceversa, y entenderlo y ver desde qué óptica lo está viendo uno y el otro, nos ha ayudado a comunicarnos mucho mejor”.

Invitados especiales

A grandes rasgos revelará qué se tratará y qué temas abordarán, y donde además se presentarán con invitados especiales.

“Se tratará de todo lo que nos interesa, nuestras historias, a lo mejor no hay un tema central más que nuestras vidas, lo que compartimos, aprendemos y lo que nos desafía; el propósito simplemente es compartir, conectar con gente que con el tiempo se van haciendo familia, es una manera de compartir un poco lo que somos Omar y yo. Tendremos invitados, a nosotros nos encanta estar en nuestra casa y de repente invitar gente y ahora sería una evolución de esas tardes o noches bohemias, no más que ahora convertidas en un podcast”, contó.

De estreno

Después de 25 años juntos surge este proyecto, el cual aún sin estrenarse ha recibido mucho amor con los comentarios mediante las redes sociales de Omar y Lucy, una pareja muy querida por sus fans y en el medio artístico.

“No fue nada complicado, porque es como sentarme a platicar con mi mejor amigo y vamos a presentarnos tal como somos, no seguimos una línea de esto es lo que se debería, o la métrica que dice el algoritmo, así que es como un experimento, si le gusta a la gente qué increíble, no tenemos expectativas más que si la gente se divierte escuchándolo”, expresó.

Una nueva experiencia

Además, contó que le aporta en lo personal el vivir esta experiencia al lado de su esposo, y cómo es trabajar al lado de Omar.

“La emoción de tener algo nuevo me encanta, me inquieta, el emprendimiento me fascina, aparte el reconocerme, el ser misericordiosa conmigo y no juzgarme tanto, es un ejercicio para fluir”, aseveró.

¡SÍGUELOS!, EN:

instagram/lucychaparroo

Instagram/omarchaparro

TOMA NOTA

Podcast “Escucho Borroso” con Lucy y Omar Chaparro

Estreno: jueves 25 de agosto

Transmisión por: YouTube y Spotify