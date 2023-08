Revive corte acusaciones contra MJ; podrían ir a juicio

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Una corte de apelaciones de California revivió el viernes las demandas de dos hombres que alegan que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos durante años cuando eran niños.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California concluyó que las demandas de Wade Robson y James Safechuck no debieron ser desestimadas por un tribunal inferior, y que los hombres pueden reclamar válidamente que las dos corporaciones propiedad de Jackson que fueron nombradas como los acusados en los casos tenían la responsabilidad de protegerlos. Una nueva ley de California que amplió temporalmente el alcance de los casos de abuso sexual permitió que la corte de apelaciones los restaurara.

Un juez que desestimó las demandas en 2021 concluyó que no se podía esperar que las corporaciones, MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., funcionaran como los Boy Scouts o una iglesia donde un niño bajo su cuidado podría esperar su protección. Jackson, quien murió en 2009, era el único propietario y único accionista de las empresas.

Los jueces del tribunal superior no estuvieron de acuerdo y escribieron que "una corporación que facilita el abuso sexual de niños por parte de uno de sus empleados no está exenta de un deber afirmativo de proteger a esos niños simplemente porque es propiedad exclusiva del perpetrador del abuso".

Agregaron que "sería perverso no encontrar ningún deber basado en que la empresa demandada tenga un solo accionista. Y así revocamos las sentencias dictadas para las corporaciones".

Jonathan Steinsapir, abogado del patrimonio de Jackson, dijo que estaban "decepcionados".

"Dos distinguidos jueces de primera instancia desestimaron repetidamente estos casos en numerosas ocasiones durante la última década porque así lo exigía la ley.

"Seguimos confiando plenamente en que Michael es inocente de estas acusaciones, que son contrarias a toda evidencia creíble y corroboración independiente, y que solo fueron hechas años después de la muerte de Michael por hombres motivados únicamente por el dinero", dijo Steinsapir.

Vince Finaldi, abogado de Robson y Safechuck, dijo en un correo electrónico que estaban "complacidos pero no sorprendidos" de que el tribunal anulara las "fallas incorrectas del juez anterior en estos casos, que iban en contra de la ley de California y habrían sentado un precedente peligroso que niños en peligro de extinción en todo el estado y el país. Esperamos ansiosamente un juicio sobre el fondo".

Steinsapir había argumentado a favor de la defensa en julio que no tiene sentido que los empleados estén legalmente obligados a detener el comportamiento de su jefe.

"Requeriría que los empleados de bajo nivel confronten a su supervisor y los llamen pedófilos", dijo Steinsapir.

Holly Boyer, otra abogada de Robson y Safechuck, respondió que los niños "fueron dejados solos en esta guarida de leones por los empleados del acusado. Un deber afirmativo de proteger y advertir es correcto".

Steinsapir dijo que la evidencia que se reunió en los casos, que no llegó a juicio, mostró que los padres no esperaban que los empleados de Jackson actuaran como supervisores.

"No buscaban protección de Michael Jackson en las empresas de Michael Jackson", argumentó el abogado.

Pero en una opinión concurrente emitida con la decisión del viernes, uno de los panelistas, el juez asociado John Shepard Wiley Jr., escribió que "tratar los instrumentos de propiedad absoluta de Jackson como diferentes del propio Jackson es quedar hipnotizado por las abstracciones. Este no es un caso de alter ego. Este es un caso del mismo ego".

Los jueces no se pronunciaron sobre la veracidad de las denuncias. Ese será el tema de un próximo juicio con jurado en Los Ángeles.

"Confiamos en que la verdad finalmente prevalecerá con la reivindicación de Michael una vez más", dijo Steinsapir el viernes.

Wade Robson, ahora un coreógrafo de 40 años, conoció a Jackson cuando tenía 5 años. Luego apareció en tres videos musicales de Jackson.

Su demanda alegaba que Jackson abusó de él durante un período de siete años.

James Safechuck, que ahora tiene 45 años, dijo en su demanda que tenía 9 cuando conoció a Jackson mientras filmaba un comercial de Pepsi. Dijo que Jackson lo llamaba a menudo y lo prodigaba con regalos antes de pasar a abusar sexualmente de él.