Revive Luis Fonsi y lanza el disco 'El Viaje'

Ciudad de México.- Luis Fonsi estrena el disco 'El Viaje', en el que honra a los países que ha visitado para dar shows por más de 25 años.

Luis Fonsi estrena el disco 'El Viaje', en el que honra a los países que ha visitado para dar shows por más de 25 años. Crédito: Diego Emmanuel Gallegos Ramirez

Muchísimos viajes ha tenido Luis Fonsi a lo largo de los 25 años de carrera que cumple este 2024, pero ninguno tan satisfactorio como el que le ha dado su constancia y persistencia, el del cariño del público.

"A la gente le debo el cariño incondicional, es el viaje más grande y mejor logrado. Todo suma y todo cuenta, pero si no fuera por la gente que me escucha, el público que compra un boleto para mi concierto, o que me busca y me tiene presente, el resto de los viajes no existirían", subrayó Fonsi ayer en entrevista.

Esto porque su nuevo álbum de estudio se llama El Viaje, y decidió nombrarlo así para recapitular los trayectos geográficos y emocionales que ha tenido desde que escuchó en la radio sus primeros sencillos, "Comenzaré" y "Perdóname", cuando todavía era residente de Orlando, Florida, hasta que le llegó la fama mundial con "Despacito".

"Cada mes iré sacando un sencillo nuevo, porque yo crecí con la cultura de un disco completo, no de los sencillos, y es lo que me gusta presentar. Ahora suena 'La Romana', dedicado a una experiencia, a una ciudad.

"Serán ciudades a las que les tengo cariño y México está incluido porque mi carrera sin México no existiría, pero la canción es más acercado a una experiencia de algo que me sucedió aquí. Ya la escucharán".

El puertorriqueño, de 45 años, ya dio conocer "Buenos Aires", "Pasa la Página" y "Santiago", las cuales incluirá en El Viaje Tour que también lo traerán al País con fechas por anunciarse próximamente.

El ganador del Grammy, Latin Grammy y Billboard y otros galardones, recordó que durante su carrera ha estado en países que no tenía presentes en su radar, y le sorprendieron gratamente.

"Chipre es el país que me sorprendió más. La verdad no lo tenía muy presente y tuve que googlear para saber mucho más, no sabía de sus costumbres y me gustó mucho estar ahí.

"Digo, hay países como Francia, Reino Unido, que se mencionan constantemente, pero otros no tanto. Los de Medio Oriente son los que más me han sorprendido, y he aprendido a respetar todas las culturas. Cuando fui (a Dubai y Emiratos Árabes Unidos) no nos permitían tener bailarinas mujeres en el show, ahora ya ha cambiado".

El intérprete de "Nada Es Para Siempre" anticipó que este año tiene más proyectos que finalmente verán la luz, ya que editará un libro para niños, dará a conocer una comedia romántica hollywoodense que él protagoniza, llamada The Answer to My Prayer, y se estrenará Capitán Avispa, el filme animado cuyo protagonista lleva su voz.

"Es un año de sorpresas y mucho trabajo ya tenía varios años con estos proyectos y la coincidencia es que todos se estrenan ahora, así que puedo decir que hay mucho de Luis Fonsi para este año", comentó.