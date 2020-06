Luego de una desestimación de la denuncia interpuesta el 21 de febrero de 2018 en el estado de California, Estados Unidos, y tras no dejar opción a que se incluyera la valoración de expertos independientes para la determinación de la importancia de las coincidencias entre la película The Shape of Water (La forma del agua), con la obra de teatro Let me Hear you Whisper, del dramaturgo Paul Zindel, ganador del premio Pulitzer, un tribunal de apelaciones estadounidense aceptó retomar la denuncia este martes.

En aquel entonces, David Zindel, hijo del fallecido escritor declaró:

The Shape of Water (2017) ha sido presentada al público como un trabajo original de fantasía y ciencia ficción, cuando en realidad es una copia de los elementos, temas y personajes de la obra del ganador del Premio Pulitzer, Paul Zindel

La cinta dirigida por Guillermo Del Toro fue denunciada por presunto plagio de dicha obra teatral, en la que hace dos años el juez anterior cometió un error desestimando la denuncia: “Si bien ambas obras se presentaron correctamente ante el tribunal de distrito, la evidencia adicional, incluido el testimonio de expertos, ayudaría en el análisis literario objetivo necesario para determinar el alcance y la importancia cualitativa de las similitudes”, indicó un memorándum del tribunal, dado a conocer por el diario The Hollywood Reporter.

El hijo del fallecido dramaturgo que creó la obra de teatro aludida, David Zindel, presentó una demanda en 2018 contra el estudio Fox Searchlight, el director Guillermo Del Toro y el productor asociado Daniel Kraus, y aseguró en ese entonces que la gran cantidad de similitudes entre la obra de su padre y la cinta del mexicano son tan evidentes y notorias, que La forma del agua tendría que “ser tratada como una adaptación del texto de Paul Zindel”.

“Las declaraciones que el señor Zindel ha dado al estado no tienen ninguna base, no tienen mérito y sólo buscan quitar un poco del reconocimiento que este filme se ha ganado. Además, la demanda parece coincidir con la etapa de votación de los Premios de la Academia en orden de presionar a nuestro estudio para llegar a un acuerdo rápido, cosa que no va a pasar”, declaró la cinematográfica Fox en ese entonces, por medio de un comunicado.

Dicha demanda, con el motivo de presuntamente infringir los derechos de autor, ahora se encuentra en manos de los hijos del fallecido dramaturgo creador de Let me Hear you Whisper, obra de 1969 que cuenta la relación que se establece entre una ensimismada e introvertida cuidadora de un laboratorio militar de experimentación biológica durante la Guerra Fría y un delfín a su cargo.

Por su parte, el argumento de La forma del agua, coescrita por el cineasta tapatío y Vanessa Taylor, cuenta cómo una mujer muda se relaciona sentimentalmente con una enigmática criatura marina encerrada en un laboratorio, hasta que pone en acción una campaña por liberarla y evitar que experimenten con ella. La cinta ocurre en la misma temporalidad que la obra de Paul Zindel.

La forma del agua fue la gran ganadora de los premios de la Academia en 2018, llevándose cuatro estatuillas Óscar por mejor película, mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora.

En 2018, unos meses después de ser presentada la demanda por David Zinder, Percy Anderson, juez federal del Distrito Central de California consideró que “pese a algunas similitudes superficiales y algunos puntos básicos del guion que comparten, las historias de la película y de la obra son diferentes”.

El fallo de esta determinación dejó abierta la posibilidad de recurso, mismo que ha sido aceptado en este junio de 2020 por un nuevo tribunal estadounidense.

Una historia de amor y la crítica contra la experimentación animal

Let me Hear you Whisper es la cuarta obra que Paul Zinder, nacido en Nueva York el 15 de mayo de 1936, publicó en su carrera de dramaturgo. El texto, que fue pensado desde su origen para ser llevado al teatro, presenta la relación entre Helen, una conserje, y un delfín cautivo en un laboratorio de experimentación biológica que se encuentra trabajando en análisis cerebrales.

En el texto de Zindel, los científicos emprenden pruebas relacionadas con la neurociencia para determinar por qué los delfines no hablan y dotarles de esa capacidad: cada que un cetáceo logra la hazaña del habla, es sometido a un entrenamiento para entrar a la guerra submarina que pelean Rusia y Estados Unidos.

Conforme avanza la trama, Helen se encariña con el delfín y planea ayudarlo a escapar cuando se entera que los científicos lo sacrificarán si no logran hacer que hable. Los laboratoristas descubren los planes de la cuidadora por lo que deciden torturarla, situación que provoca que el delfín rompa su silencio y hable para calmarla.

En contraste con La forma del agua, la obra de Zindel no es una historia de amor, sino una reflexión crítica relacionada con los futuros distópicos, los horrores sociales derivados de la revolución biotecnológica, el maltrato animal en pos de la ciencia y la deshumanización de nuestra especie.

Let me Hear you Whisper se presentó con gran éxito en 1969, y a lo largo de las siguientes décadas tuvo varios reestrenos. Incluso fue llevada a la televisión en una versión protagonizada por Jean Stapetlon y Rue McClanahan, emitida en 1990 por la cadena A&E.

Años antes de la obra de teatro en cuestión, Zindel escribió The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds, de 1964, que fue llevada a Broadway de 1970 a 1971, y con la que obtuvo el premio Pulitzer a Mejor Drama en 1971.

A lo largo de más de 50 años de carrera, Paul Zinder escribió 53 libros, ocho obras teatrales y dos recopilaciones de relatos cortos. En 2001 recibió el premio Margaret A. Edwards por su “significativa contribución a la literatura para adultos jóvenes”, y falleció en 2003 dejando un gran legado literario.

