Reviven la música mexicana

Cd. de México (30 julio 2019).- Con su reciente disco Canto y Romance Bajo un Cielo Rojo, Los Hermanos Záizar buscarán mantener viva a la música mexicana.



Hijos del fallecido cantautor jalisciense Juan Záizar, Laura, Juan y Víctor compartieron que su principal inspiración es que en México hace falta valorar los ritmos tradicionales.



"Nos da tristeza que en México no se apoye la música mexicana. Nos dimos a la tarea de hacer este material porque queremos que la música mexicana tenga su lugar. Estamos luchando por nuestra música y este material es para México", expresó Juan.



Acompañados por Tiburcio Gabilondo, Gonzalo Curiel, Maru Flores y Eurídice Cervantes, el trío musical afirmó que a pesar de las dificultades actuales continuarán con su legado musical.



"No nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir apoyando lo nuestro, lo que nos identifica en el mundo.



"México es muy querido afuera, pero pedimos a los mexicanos que no se olviden de apoyar la música mexicana", dijo Laura durante una conferencia de prensa en Casa Alfonso Esparza Otero.



Además Los Hermanos Záizar se presentarán el 11 de septiembre en el Teatro de la Ciudad.



Canto y Romance Bajo un Cielo Rojo ya está disponible en plataformas de streaming y a la venta en Mixup.