Rey Carlos III rinde tributo a Tina Turner

El Rey Carlos III honró a la fallecida Tina Turner, al permitir que Band of the Welsh Guards interpretara su éxito "The Best" frente al Palacio de Buckingham.

El gesto, reportó Page Six, se dio el viernes durante el cambio de guardia frente al Palacio, y se atribuye a que el soberano conocía a la legendaria cantante desde 1986, cuando actuó en el Concierto de Rock All-Star de Prince's Trust en Londres.

El diario electrónico también asegura que el tema de "The Best" tiene un especial significado para otros miembros de la realeza británica como el Principe Guillermo.

"Una de las canciones que recuerdo muchísimo y que se me ha quedado grabada todo este tiempo, y todavía, hasta el día de hoy, disfruto bastante en secreto, es 'The Best' de Tina Turner porque sentado en el asiento trasero, cantando, se sentía como un verdadero momento familiar", compartió el Príncipe de Gales.