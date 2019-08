Ricardo Montaner se casa por sexta vez con su esposa

Ciudad de México





Ricardo Montaner es de esos cantantes que jamás crea polémica, su vida está enfocada en su carrera y su familia.

Recientemente el cantante dio a conocer en redes que se casó por sexta ocasión con su misma esposa.

"Fue la sexta vez,me emocione tanto o más que la primera, ¿por qué será?. Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca", escribió.

El enlace matrimonial fue en Santorini, Grecia y estuvo documentado por sus hijos.

Las tiernas imágenes suman más de 500 mil 'me gusta' y halagos de fans.