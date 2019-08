Ricky Martin comparte foto y revela que padece una enfermedad

Ricky Martin compartió una fotografía en redes sociales en donde no se ve con un buen humor, pues en sus comentarios escribió "Flu" (gripe).

El boricua preocupó a sus admiradores porque publicó en su cuenta de Instagram una foto en donde se puede observar que viste en pans y mostrando la lengua. Algo inusual para las fotos que publica en su red social.

Algunos creen que puede tener influenza, enfermedad que afecta las vías respiratorias y que en casos graves puede ser fatal.

Al observar la foto los admiradores rogaron porque se reponga, se cuide y descanse. Otros aprovecharon algunas palabras de cariño y no faltó aquel listo que insinúan que con gusto pueden ayudar a "aliviarse".

Lo grave que puede ser influenza

Un doctor que habló con People en Español mencionó el peligro que puede ocurrir a las personas que tienen influenza.

"Un promedio de 60,000 estadounidenses mueren del flu anualmente", asegura.

"Las personas quienes más se encuentran a riesgo de morir son aquellas en extremos de edad, o sea niños y mayores de 65 años, o aquellos que tienen su sistema inmunológico comprometido", mencionó.

Al estar enfermo puede ser que pueda alejar al puertorriqueño de sus cuatro amores: su marido Jwan Yosef y sus mellizos Matteo, Valentino y su hija menor Lucía.

Ricky Martin mostró a su hija

Desde que Ricky Martin anunció la llegada de Lucía Martin-Yosef a su familia, tuvieron que pasar 7 meses y 8 días para que el mundo pudiera conocer el rostro de su hija.

Finalmente, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño decidió compartir una imagen que demuestra su cercanía con la pequeña.

Los ojos de color claro, un moño azul y un traje con tonos rosas y azules son partes de las características visibles de Lucía, quien está cargada por su famoso padre, que gracias a su música le ha dado la vuelta al mundo.

"La luz de mis ojos", escribió el cantante de "Livin' la vida loca', quien el 29 de marzo de 2010 hizo pública su homosexualidad a través de redes sociales. Desde entonces, se ha convertido en un ejemplo de visibilidad de la diversidad.





Cuando era novio de Carlos González, Ricky tuvo a sus gemelos con un vientre alquilado. Ahora está casado con el artista Jwan Yosef, con quien mantuvo un noviazgo de dos años antes de casarse en 2018.

Fue en Instagram donde el cantante avisó al mundo sobre la nueva integrante de su familia, el pasado 31 de diciembre de 2018.

"Tanto sus hermanos, como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida".

Pocas veces Ricky presume a su familia, como cuando aparecieron en la portada de una revista de arquitectura, donde presumieron el hogar donde ya llegó una integrante femenina.

Así, desde el escaparate que le da su fama, Ricky se ha convertido en voz del movimiento por el orgullo gay. En Instagram ha compartido mensajes donde ha respondido sobre quienes critican a la diversidad sexual.

"El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno", compartió en sus redes sociales.

Ricky Martin ha recibido premios como: dos Grammy, cuatro Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTVs, ocho World Music Awards y dos American Music Awards.





Fuente: www.infobae.com