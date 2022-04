Rihanna y su pancita se convierten en la portada de Vogue

Ciudad de México.- La cuenta regresiva para conocer al pequeño retoño de Rihanna y A$AP Rocky ha comenzado. La pareja se encuentra transitando el último trimestre de embarazo y la cantante posó muy sensual para la portada de Vogue.

Con un estilo y sentido de la moda que la caracterizan, la cantante de Work tomó las riendas en una sesión fotográfica alucinante. Rihanna posó con su vientre al descubierto en diferentes escenarios, aunque siempre dejando en claro que la maternidad y el estilo sí van juntos.

La cantante posó desnuda con chaquetas enormes en la ventana del apartamento y también se recostó sin ropa en la bañera. No dudó en mostrar su increíble glamour en un ajustado vestido blanco ni darnos su costado más psicodélico con un traje tornasol que la cubría de pies a cabeza.

Rihanna lidera la maternidad

Ícono de la moda y el estilo, Rihanna ha marcado toda una tendencia desde el momento en que confirmó la noticia de su maternidad. Para muchos, ha sido sorpresivo verla con su vientre al descubierto, luciendo prendas de encaje y con una sensualidad latente.

Para otros, ha resultado ser todo un ícono y un impulso para dejar en claro que, a pesar de estar embarazada, una no deja de ser mujer.

La barbadense admitió que al conocer que estaba embarazada, se negaba a dejar de lado su sentido de la moda y vestirse como “debería” hacerlo una mujer en cinta. Si no lo usaban antes de estar embarazada, no ve razones para hacerlo ahora.

“Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé para mis adentros: De ninguna manera voy a ir de compras en un pasillo de maternidad. Lo siento, es demasiado divertido vestirse. No voy a dejar que esa parte desaparezca porque mi cuerpo está cambiando”, aseguró.

“Espero que hayamos podido redefinir lo que se considera ‘decente’ para las mujeres embarazadas”, dijo a Vogue. “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles en este momento, y no me avergonzaré de eso. Esta vez debería sentirse como una celebración. Porque, ¿por qué deberías ocultar tu embarazo?”

En ese camino, la estrella admitió que detrás de este primer bebé, no hubo ningún tipo de planes que anunciaran su llegada. Simplemente, pasó.

“No sé cuándo ovulo ni nada de ese tipo de mierda. Simplemente nos divertimos”, dice ella. “Y luego estaba allí en la prueba. No perdí el tiempo. Lo llamé adentro y se lo mostré.”

También habló sobre cómo criarán al pequeño, admitiendo que seguramente su madre estará presente durante gran parte de ese tiempo. Y admitió que, si tuviese que elegir un lugar en el mundo para ver crecer a su pequeño, sin dudas sería Barbados.

“Rocky me preguntó recientemente si tuviera un lugar de ensueño, ¿dónde sería? Le dije a casa, Barbados. Siempre me imaginé que sería así. Pero siendo realistas, probablemente no lo será”.

Su relación con A$AP Rocky

La barbadense será madre por primera vez y se aventuró en esta odisea junto al rapero, quien dijo que ella es “el amor de su vida”. La artista habló también sobre él en su tapa de Vogue y el gran paso que significó para ellos meterse de lleno en una relación.

“Se convirtió en mi familia en ese momento”, dijo sobre Rocky cuando comenzaron a ponerse serios durante la cuarentena por Covid.

“La gente no sale de la zona de amigos muy fácilmente conmigo. Y ciertamente me tomó un tiempo superar cuánto lo conozco y cuánto me conoce él, porque también sabemos en cuántos problemas podemos meternos”.

La autora de Umbrella admitió que, para ellos, lo más importante era estar juntos y divertirse. “Me encantan las cosas simples, pero también las grandes aventuras”, dice. “No hay una mierda pretenciosa de mi marca, tu marca, solo somos nosotros viviendo”, dice sobre su existencia juntos.

Y aseguró que lo que más ama de ellos es su “transparencia con todo”. “Cómo nos sentimos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros miedos e inseguridades. La vulnerabilidad de poder decir lo que sienten el uno por el otro”.