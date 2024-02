Rinden honores a Rodrigo Prieto

Agencia Reforma

Monterrey, NL.- El cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto fue homenajeado ayer en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, por su exitosa carrera y su reciente nominación al Óscar por la película Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon).

Al evento, el cual se realizó en el Teatro Arlington de Santa Bárbara, también acudió la cantante Billie Eilish, quien fue reconocida por el éxito mundial de su tema "What Was I Made For?", de la película Barbie.

Prieto llegó temprano al evento y de inmediato sintió el cariño de la gente que ya hacia fila para entrar al teatro. En entrevista dijo sentirse feliz por este nuevo reconocimiento en su carrera.

"Me siento muy honrado por este reconocimiento, muy contento de estar aquí en Santa Bárbara. Había venido alguna vez pero nunca al festival, siempre había oído buenas cosas de este festival, y me da mucho gusto estar aquí", expresó Prieto.

El mexicano se ha convertido en los últimos años en el cinematógrafo de cabecera de Martin Scorsese, y recibió su cuarta nominación al Óscar por Los Asesinos de la Luna. Antes estuvo nominado por El Irlandés (The Irishman) y Silencio (Silence), también de Scorsese, y por Secreto en la Montaña (Brokeback Mountain).

"Han habido muchos eventos, me traen del tingo al tango. Es muy bonito, por ejemplo ayer (sábado), estuvimos en los premios del Sindicato de Directores (DGA) y estaba en la mesa de Scorsese y junto estaba la mesa de Greta Gerwig (con quien trabajó en Barbie)", compartió el mexicano.

"Ellos van con el primer y segundo asistente de dirección, en fin todo el equipo de dirección y pues, me invitaron, y fui de colado. La verdad muy importante de compartir ese momento con Scorsese y también con Greta, es como recordar el trabajo que hicimos juntos y celebrarlo".

Ayer, Prieto tenía otro motivo para celebrar ya que durante el Super Bowl se transmitieron dos comerciales que él filmó, uno de ellos lo codirigió con Scorsese.

"Entre todo lo que he venido haciendo, pude meter un par de filmaciones y uno de ellos lo hice con Scorsese sobre unos alien, e hice otro de Doritos sobre una abuelas mexicanas, es toda una aventura de acción. Ya han pasado otros comerciales míos en el Super Bowl. Los filmas como cualquier otro comercial pero hay como la creatividad, el presupuesto es mayor, se convierte como una misma competencia del Super Bowl. Fue muy divertido filmarlos, fue como hacer 'peliculitas'", afirmó.

El cinematógrafo recordó cuando trabajó con dos de las cantantes del momento: Taylor Swift y Eilish.

"Mi experiencia como ambas fue muy buena, Taylor es una directora nata, tiene mucho talento. Fue muy agradable trabajar con ella en 3 videos, una estupenda experiencia", aseguró.