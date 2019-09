Ripstein lleva a Toronto cinta protagonizada por Sylvia Pasquel

Ciudad de México





La historia sobre el sexo geriátrico y otros peligros que afectan a los amantes del envejecimiento, que presenta Arturo Ripstein en El diablo entre las piernas, tendrá su estreno mundial este jueves en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Narrada en blanco y negro, la historia presenta a un viejo (Alejandro Suárez) que gasta su aburrimiento en deambular por la casa celando a "Beatriz" (Sylvia Pasquel), su mujer; esos celos se han convertido en la gasolina que mantiene ardiendo la mente y el corazón de su marido.

"Los pleitos desgastan y el equilibrio se rompe, así que 'Beatriz', a fuerza de sentirse celada, se siente deseada y deseable; en su intento por comprobarlo, una noche sale de su casa sin rumbo alguno pero con un solo propósito: sexo. Al regresar, desata la hecatombe. “Dinorah” (Greta Cervantes), la criada, no puede permitir tal osadía y toma partido”, indica la sinopsis.

La guionista Paz Alicia Garciadiego explicó que la trama “tiene que ver con los celos y el proceso de deterioro de una pareja que empieza a estar aislada del mundo. Esta historia surge a partir de unos amigos que nos contaban que los celos de un hombre se detonaron con la presencia del Alzheimer.

"Él nunca había sido celoso y un buen día se volvió un celoso absurdo, y decidí escribirlas porque son historias que me gustan, pero no desde la perspectiva que vemos en el cine, donde los ancianos son muy dulces. A mí me gustan más los personajes que son contradictorios, si no me aburren”, dijo en entrevista en junio pasado.

El filme, que será lanzado dentro de la sección Masters del Toronto International Film Festival, es protagonizado por Sylvia Pasquel y Alejandro Suárez, y cuenta con las actuaciones de Patricia Reyes Spíndola, Daniel Giménez Cacho y Greta Cervantes, mientras que el guion es de Paz Alicia Garciadiego.