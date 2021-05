'Risas de niños, un terror constante', Camila Sodi

Agencias

Ciudad de México.- “El cine de terror ya no es lo que era”, dicen algunos adeptos a este género, sin embargo, no hay por qué no abrirnos a nuevas historias.

Esto lo sabe bien Camila Sodi, quien protagoniza la cinta ‘El exorcismo de Carmen Farías’, actualmente en cines.

En conferencia de prensa Molo Alcocer, guionista de la película, contó que la idea nació gracias a la religión, ‘un tema muy cercano a nuestra cultura’.

"Crecí en una cultura sumamente católica, el miedo al diablo está dentro de ti siempre. Me llené de historias familiares y locales y así fui armando la historia”, dijo.

La cinta se centra Carmen, una joven periodista que está consternada por la muerte de su madre y por la posibilidad de no tener hijos propios.

Angustiada, Carmen decide regresar a la casa de su abuela, propiedad que no hace mucho heredó y al llegar ahí descubre un terrible secreto que sus ancestras le ocultaron para mantenerla a salvo.

"Nunca había leído un guión en donde el personaje principal estuviera solo tanto tiempo. De entrada eso fue lo que me llamó la atención, me interesaba ver cómo se iba a lograr que el espectador no se aburriera de ver al mismo personaje, cómo lograr un suspenso continuo. Supuso un reto mayusculo del cual inmediatamente quise ser parte”, contó Camila.

SUCESOS PARANORMALES EN LA LOCACIÓN

La actriz reveló que al grabar dentro aquella casa vieja sintió ‘cosas extrañas’.

No sólo yo me sentía asustada, también el crew, algunos salían corriendo porque escuchaban a niños riéndose durante la noche.

"El lugar tiene una energía especial por no decir ‘paranormal’, además que filmar este tipo de películas siempre crea una atmósfera de miedo constante”.

Para la película no se usó un set, se filmó en un pueblo minero en Querétaro, en una casa vieja de más de 100 años.

"Normalmente en las películas de terror es un set, un foro gigante. Aquí era ‘corte’ y se escuchaban pasos, risas, objetos cayéndose. Puedo decir que sí tuvo su elemento de terror adicional. La casa fue un personaje más”.

Es la primera vez que la actriz se adentra al género de horror y aseguró sentirse feliz con el resultado.

"Yo estaba acostumbrada a cosas más tranquilas, más románticas, pero empaparme de este género fue demasiado grato", aseguró.