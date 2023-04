Susuky Cortés/El Diario Cortesía

Chihuahua, Chih.- ‘Ritual esmeralda’ es un viaje escénico que tres personajes emprenden a su propio interior, sus historias personales y el pasado común que los une a este suelo al que han nombrado Chihuahua. Una mirada a la aniquilación del Apache, a la violencia que persiste y a la falta de reconocimiento de la riqueza cultural de estas tierras.

El montaje se estrenará hoy a las 8 pm en el escenario del Foro Cultural Independiente de Teatro Bárbaro y estará disponible durante este fin de semana los días viernes 28 de abril a las 8 pm y sábado 29 de abril a las 7 pm. Se trata de una puesta en escena bajo la dramaturgia y dirección de Rogelio Quintana, un proyecto que se pudo concretar gracias al respaldo del Fondo Municipal para Artistas y Creadores (FOMAC). La obra, que dura una hora con cinco minutos y es clasificación B para adolecentes y adultos.

“Desde la pandemia, este proyecto surgió por conversaciones y viajes que realicé a la ciudad Madera, Chihuahua, junto con la actriz Lorena Loya quien es originaria de este lugar. Platicamos sobre este hermoso lugar, de los apaches y su pasado. Empezamos a gestar este proyecto los dos y escribimos el guion. Lorena fue quien prácticamente le puso el nombre al proyecto, el cual estrenamos en el Festival Internacional Chihuahua en una lectura dramatizada, pero justo antes de estrenar, Lorena tuvo que retirarse del proyecto y vino a sumarse al elenco la maestra y actriz Elsa Sáenz. El montaje tiene una duración de una hora y cinco minutos, queremos compartir que existe una gran cantidad de trabajo de muchas personas en este proyecto”, expresó Rogelio Quintana, productor y director del montaje.

“Es un montaje, nos brinda la oportunidad de comprender un poco más nuestro origen como chihuahuenses y de cierta manera, realizar algo. También es importante tener en cuenta que los Ndee no son reconocidos actualmente como un pueblo originario en Chihuahua, son pocos los que han salido a la luz. Es una etnia que, por su seguridad, se escondió durante siglos para no ser perseguidos. También haciendo un gran esfuerzo por sacar a la luz su origen de esta etnia, inclusive el movimiento que están realizando es a nivel nacional para que los Ndee sean reconocidos como un pueblo originario en el estado de Chihuahua, entonces entre más conozca la sociedad, el tema más podemos apoyar lo que están haciendo estos grupos de familias y que sea una etnia como tal por el gran aporte que dio en su momento”, dijo la actriz Yaundé Santana.

Un gran elenco

Está conformado por: Elsa Sáenz, Yaundé Santana, y Jorge Hernández, como intérpretes. La dirección escénica a cargo de Rogelio Quintana ha incluido el talento de Tita Bilbao en el arte de los penachos, Guadalupe Peña, la creación y realización de vestuario junto con los diseños de Monse Mejía, Omar Acevedo, artista plástico y pintura en telones, Eco Torres en la música, la actriz Natalia Corral en la voz, Salvador Tornero en el ejercicio performático, Elvira Popova en la investigación teatral y Luis Navarrete en la iluminación; así como una serie de bibliografía y entrevistas investigaciones que se han hecho con la gente dedicada al estudio de la apacheria.

“Somos tres personajes que buscan y exponen algunas etapas de su vida que, en algún momento, fueron álgidas y que están relacionadas con la presencia en este estado de los Apaches y de la comunidad Ndee, así como algunas circunstancias violentas de la vida de algunos de estos personajes. Pienso que esto enarbola mucho esa presencia de esa tribu o población que sigue existiendo, pero que no se le da presencia. Se trata de una historia basada en una exhaustiva investigación muy interesante, en la que nos enteremos de cómo se llamaba su idioma, cómo vivieron, cómo llegaron, y de cómo se relaciona con estas génesis del mundo y el universo, y con estos personajes que somos nosotros mismos”, dijo la docente y actriz Elsa Sáenz.

“Al mencionar estas tres historias, es un acto de justicia sumar toda esta primera parte de cómo llegan aquí y cómo es que se intenta destruir, ya que a ellos los desalojan, los hacen a un lado, les cortan las cabelleras, los tratan de desaparecer. La historia de un pueblo suprimido que no se logró del todo, es algo que se celebra dentro de la historia, si intentamos armar

piezas de rompecabezas con nuestro presente, pero creo que lo más importante es entender que de cierta forma todos somos parte de un mismo suelo y traemos una misma sangre y tenemos que ser bien conciertes de eso para respetar esas diferencias y cuidar y proteger el suelo en el que estamos”, indicó Rogelio.

Lo complicado

“Fue un desafío unir tres historias, como Madera, los Apaches y tejerlo con nuestras propias historias de vida para, de algún modo, darle contemporaneidad a la historia. Ese tejer fino para que no se rompa la estructura del montaje y la dramaturgia, obviamente cuando uno se enfrenta a sus historias de vida personales, se mueven cosas internas que deben decirhonestidad se con y que quede claro que son aspectos de nuestra vida y que no simplemente estás actuando un personaje ficticio, sino que estás hablando de tu propia vida, sin duda eso ha sido lo más complicado”, expresó la actriz Yaundé Santana

“Cada uno de los actores creó sus textos de sus experiencias, en mi caso, son las experiencias de Lorena Loya. No obstante, se asocian mucho con mi trayectoria en la vida, pero el hecho de decir textos que no son de un personaje sino de cada uno de nosotros y el exponer cosas de nuestras vidas no es nada sencillo; pero sin duda ha sido una gran experiencia para todos, así que hacemos la cordial invitación a que asistan”, puntualizó Elsa.