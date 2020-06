Robbie encabezará lo nuevo de Piratas del Caribe

Reforma

Ciudad de México.- La actriz Margot Robbie fue elegida como la protagonista de un nuevo filme de la franquicia Piratas del Caribe, que será escrito por la guionista de Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Queen, Christina Hodson, reportó The Hollywood Reporter.

Los detalles sobre el proyecto se mantienen bajo resguardo, pero se sabe que no pretenderá ser un spin-off de las películas protagonizadas por Johnny Depp, sino una historia completamente original, con personajes nuevos bajo el apodo de "los piratas", y que estará inspirado en una atracción de Disneyland.

Este nuevo largometraje es diferente del remake que se anunció sobre la franquicia, que tiene al guionista Ted Elliott y al creador de Chernobyl, Craig Mazin, trabajando el libreto.

Jerry Bruckheimer, quien estuvo detrás de los filmes de la saga original, producirá ambas películas.

Piratas del Caribe es una de las sagas fílmicas más lucrativas, ya que ha recaudado más de 4.5 mil millones de dólares con sus cinco filmes; no obstante, el último de ellos, Piratas del Caribe: la Venganza de Salazar, tuvo un detrimento en taquilla, y este hecho, aunado a los problemas legales de Depp con su ex esposa, Amber Heard, han hecho que Disney no quiera continuar la franquicia con una sexta entrega.