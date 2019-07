Robbie Williams contrata guaruras por temor a los aliens

Ciudad de México.- La gente es libre de creer en lo que quiera, Dios, la Virgen María, los santos, buda e incluso en extraterrestres.

Aunque para muchos estos últimos sean un invento de historias de ficción, hay personas que están tan seguras de su existencia que incluso se protegen de ellos.

Un claro ejemplo es Robbie Williams. Aunque no lo creas, recientemente el cantante reveló en una entrevista para el podcast 'Alien Nation' que contrató a guardaespaldas para que lo cuiden las 24 horas del día, pues teme ser contactado por los aliens.

De acuerdo con el portal New Zealand Herald, su miedo es tan grande que jamás quiere estar solo.

"El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas del día fue mi propia seguridad: me daba miedo lo que estaba sucediendo a mi alrededor cuando estaba solo. Siempre me ha aterrado la idea de hablar con ellos o verlos [a los extraterrestres], porque eso confirmaría su existencia", dijo.

Sin embargo, reconoció que los avistamientos de ovnis que ha presenciado a lo largo de su vida, pueden ser alucinaciones o 'incluso una enfermedad mental'.

En la misma entrevista, el cantante hizo otra sorprendente revelación, contó que fue contactado hace 18 años cuando alquilaba una propiedad en Los Ángeles, Estados Unidos, por el espíritu de la cantante Mama Cass, del grupo The Mamas and the Papas, que falleció en 1974.

Según Robbie, sintió desde el primer momento la presencia de algo paranormal en el sitio, por lo que le habló directamente al fantasma y le dijo:

"Sé que estás aquí y voy a respetar tu espacio. Te pido por favor que respetes el mío, porque te tengo miedo". Supo que el espíritu era el de Cass Elliot porque una noche apareció en su televisor la canción 'California Dreamin'.