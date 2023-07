Robert de Niro luce abatido en funeral de su nieto

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Robert de Niro sepultó a su nieto en compañía de su familia, en la ciudad de Nueva York, a una semana de que el joven de 19 años fuera reportado muerto.

Page Six indicó que el actor lució abatido saliendo el sábado de la funeraria Frank E. Campbell en Manhattan para dirigirse a un servicio en el cementerio.

De Niro vistió en riguroso negro y se le vio muy cerca de su hija Drena De Niro y el grafitero Carlos Rodríguez, padres de Leandro, quien muriera presuntamente por una sobredosis.

En la funeraria se le realizó un breve servicio religioso, luego el ataúd de madera fue sacado y dirigido a un auto que ya lo esperaba.

Fuentes cercanas informaron a The Post que la familia llevó un servicio junto a la tumba de Leandro en un cementerio en Valhalla, Nueva York, donde también está enterrado el padre de Robert.

La muerte de Leandro la dio a conocer su madre a través de Instagram, donde le dedicó un mensaje.

"Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti".

"Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé. Descansa en Paz y Paraíso Eterno mi querido niño", posteó.

La causa oficial de la muerte de Leandro aún no se ha oficializado, pero su madre reveló que murió después de tomar píldoras mezcladas con fentanilo.