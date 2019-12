Robert Pattinson no ve a 'Batman' como un superhéroe

Robert Pattinson, actor que encarnará a “Bruce Wayne” en la nueva cinta The Batman, aseguró que su personaje no es un superhéroe como tal.

Fue durante una entrevista con Today de NBC, que el histrión de 33 años reveló lo que piensa del “Caballero de la Noche”.

“Batman no es un superhéroe. No cuenta porque no tiene poderes mágicos, así que no puede ser considerado como tal”, expresó.

Así lo confesó el actor británico en el programa durante la promoción de su reciente película El Faro, que protagoniza a lado de Willem Dafoe.

A pesar de ello, Pattinson asegura que está muy emocionado por el proyecto, el cual aceptó inmediatamente cuando se lo ofrecieron, “Al instante dije que sí”, confesó.

The Batman llegará a las pantallas de cine en 2021, sin embargo, algunos aseguran que la fecha de estreno podría retrasarse debido a los conflictos de su protagonista par alcanzar la forma y el físico de “Bruce Wayne”.





