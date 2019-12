Roberto Palazuelos levanta polémica por comentarios machistas

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos volvió a levantar polémica después de declarar en una entrevista que, aunque tiene deseos de tener una hija, no quiere casarse por temor a comprometer su fortuna, la cual, según dijo, ya tiene un heredero universal.

No es la primera vez que Palazuelos se refiere a las mujeres como seres interesados y sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa para obtener lujo y riqueza.

No, no voy a comprometer mi fortuna. Tengo un heredero y si tengo a mi niña, la meto ahí. Aunque con la mamá de mi hija sí me gustaría hacer una ceremonia religiosa o espiritual’, dijo.

El “actor” confesó que le haría mucha ilusión tener una hija para protegerla y consentirla:

"Quiero tener una hija, llevarla a la escuela, verla crecer, cuidarla".

Pero la madre de su hija no puede ser cualquier mujer y no es que Palazuelos esté buscando una mujer independiente, trabajadora y comprometida con su carrera. El abogado nuevamente volvió hacer un comentario machista y conservador tras revelar qué cualidades debe de tener de la futura madre de su (hipotética) hija.

"Quiero que sea muy bonita, porque quiero tener una hija igual de bonita que ella; además que sea una buena persona, educada y que tenga a Dios en su vida", confesó el actor.

Y eso no es todo, justo cuando pensamos que Palazuelos no podía provocar más polémica, el histrion se superó a sí mismo, luego de afirmar que cuando conoce a una mujer lo primero que hace es cuestionarla y si esta tiene ideas liberales, él simplemente satisface sus necesidades fisiológicas con ella.

"Yo lo primero que le pregunto a una chica es: «¿Tú crees en Dios?», y si me dice: «No», le digo: «Pues órale, nada más te voy a c*ger y te vas», porque para mí Él (Dios) es muy importante’, dijo Palazuelos a la revista de espectáculos más vendidas en México.

Y la cosa no quedó ahí, Palazuelos también cree que las mujeres que no quieren tener hijos, no valen la pena como pareja por lo que cuando termina de hacer lo suyo con ellas, les pide que le lleguen.

"‘También les pregunto: «¿Tú quieres ser mamá?», y si me dicen: «Ay, no, hijos no», pues «bye, llégale», porque una persona que no ama a los niños, tampoco es para mí", dijo finalmente Palazuelos.