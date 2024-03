Rocío Sáenz presenta: “La pradera de Los otros”

El jueves 7 de marzo, la artista plástica chihuahuense Rocío Sáenz se presentará en Casa Chihuahua con el propósito de presentar su reciente colección titulada “La pradera de los otros”, que contiene piezas de pintura, grabado y cerámica.

La obra de Rocío exhibe sátiras sociales con una estética plástica en la que los elementos orgánicos se vinculan con los nuevos códigos figurativos, laberintos de colores, formas y escalas que generan paisajes hipnóticos para el observador.

En una entrevista con El Diario, la artista chihuahuense relató que desde su infancia, describió su afición por la pintura. Cuenta con 32 años de trayectoria en el arte, en la actualidad, reside en Guadalajara y, el jueves 7 de marzo, estará de vuelta en su tierra natal, para presentar su exposición titulada “La pradera de los otros” una muestra que contiene pintura, cerámica, dibujo y monotipos del trabajo de años recientes. Dijo que algunas piezas han sido realizadas con el apoyo del SNCA.

“He sido merecedora de una beca en pintura en su emisión 2022. Este proyecto propone inventar diferentes jardines donde alzar las voces de los anónimos, crear plataformas en las que se muestran también los anulados y los desaparecidos, metáforas para expresar el hartazgo de la imposición del poder, aunque estas no sean las políticamente correctas”

“La idea es mostrar sátiras sociales con una estética plástica un tanto extraña, donde los elementos orgánicos se asocian con los nuevos códigos figurativos. El jardín o la pradera es como un lugar rebelde, no existen reglas ni justificaciones para su existencia, tiene el poder de yuxtaponer en un único sitio varios espacios e ideas en sí mismos incompatibles. La pradera de los otros cuestiona en menor o mayor grado cómo navegamos situaciones incoherentes todos los días, mientras se generan una serie de contrastes sociales”, dijo.

Mostrará su talento en su tierra natal

“Es un placer regresar a mi tierra para presentar mi trabajo reciente en un espacio con de gran historia. Además, me agrada la idea de establecer una conexión con jóvenes artistas y un público en general que no conoce aún mi trabajo”

“Llevo a Chihuahua a donde quiera que vaya, hablo de las cosas y personas que me parecen enigmáticas de mi tierra, así como de las cosas extrañas y bizarras de su contexto que, en su conjunto, me forjaron en mi identidad primera. En realidad, algunas de las piezas de mi proyecto actual tienen que ver mucho con el norte”, indicó.

32 años de trayectoria que la respaldan

“Estos años me saben a café expreso. Durante estos años, he experimentado una gran cantidad de energía e ideas para llevar a cabo mi trabajo, no obstante, en ocasiones me ha causado una sensación de incertidumbre en el ámbito del arte”, expresó.

Rocío ha experimentado una amplia gama de experiencias, pero la muerte de su madre marca de manera significativa su trayectoria profesional.

“Sin lugar a dudas, me hizo replantearme la vida misma, su fragilidad y las dudas acerca de los procesos creativos”.

Lo más gratificante que le ha brindado su carrera

“La conexión con el espectador, sus diversas formas de pensar y comprender, así como la estabilidad diaria que me brinda el oficio. Tener casi todos los días una idea para ejecutar”, comentó.

¿Qué le motiva a seguir?

“Soy una persona que se enriquece en arte desde diversas perspectivas y de la comunicación con los demás a mi alrededor, me mantiene con mucho “punch” los procesos creativos diarios y la idea de la sorpresa del día siguiente, las dudas que me ayudan a buscar y experimentar”, señaló.

Lo que viene

“Continuaré con el proyecto de Beca del SNCA que finaliza en diciembre de 2025, al final de este proyecto tendré una exposición en el Museo de las Artes en Guadalajara y hay la posibilidad de hacer un libro con la obra de “La Pradera de los Otros”. También existen varios proyectos en Estados Unidos y Europa”, puntualizó.