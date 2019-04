Rock al Parque anuncia a Juanes, Fito Páez y El Tri como invitados

Bogotá (AP) — Rock al Parque celebrará su 25 aniversario con Juanes, Fito Páez, Gustavo Santaolalla, El Tri, Babasónicos, Los Amigos Invisibles y El Gran Silencio.



El festival, a celebrarse del 29 de junio al 1 de julio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá, anunció el miércoles a sus primeros 30 invitados, que también incluyen a Pedro Aznar, La Vela Puerca, Silverio y Shoot The Radio, el dúo del ex Soda Stereo Zeta Bosio y Fernando Montemurro, así como las bandas de metal Deicide y Grave.



Además, los rockeros más jóvenes tendrán la oportunidad de festejar el primer cuarto de siglo del evento con la presentación de 31 Minutos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el primer espectáculo infantil de Rock al Parque.



“Cada año el festival busca ofrecer más variedad, calidad musical, ofrecer más oportunidad a los bogotanos y a los espectadores que vengan de otras ciudades y del mundo”, dijo a The Associated Press Gareth Gordon, vocero y gerente musical del festival. “Estamos muy orgullosos de saber que este es el festival de rock gratuito más grande de América Latina y el posicionamiento del festival a nivel internacional es muy importante para nosotros. Esperamos presentar este año el mejor Rock al Parque”.



Los organizadores anticipan una asistencia de más de 90,000 personas. Todas las presentaciones de Rock al Parque son de entrada libre.