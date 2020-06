Rock, coronavirus y “nueva normalidad”: el recital de The Flaming Lips que recorre el mundo

La banda estadounidense The Flaming Lips ofreció un recital para el programa de televisión The Late Show con Stephen Colbert. Hasta ahí no sería ninguna novedad. Sin embargo, lo curioso fue cómo brindaron el concierto.

El cantante Wayne Coyne y sus compañeros hicieron una presentación en el que tanto los miembros del público como los de la banda estuvieron todo el tiempo dentro de burbujas gigantes.

Los conciertos de ellos son conocidos dado que, en algún momento, su vocalista se ha introducido dentro de una burbuja de plástico. Pero ahora, esa idea la trasladaron a su gente en plena pandemia de coronavirus y bajo las recomendaciones de la importancia de mantener el distanciamiento social.

Los Flaming interpretaron uno de sus más grandes clásicos, “Race for the Prize”, que forma parte de su disco The Soft Bulletin, que el año pasado cumplió dos décadas.

En las imágenes, se pueden observar a cada uno de los músicos tocando sus instrumentos desde su propia burbuja, sin tener algún tipo de interacción entre ellos o contacto físico. De la misma forma, su público, disfruta del show: sin contacto alguno con otra persona.

La decisión de tocar en burbujas, lejos de ser solamente curiosa, fue la solución que encontró el grupo de Oklahoma y la producción del programa que se emite por la cadena CBS para poder realizar la actuación en vivo y con gente presente en el estudio de televisión.

La banda es conocida por sus asociaciones con la subcultura psicodélica de las décadas del ’60 y ’70, con elementos de esta cultura impregnando su instrumentación, efectos y composición. Las letras del cantante, Wayne Coyne, referencian la fascinación con los géneros de ciencia ficción y space opera que fueron populares durante la época dorada de la subcultura psicodélica.

El grupo grabó varios discos para un sello independiente, Restless Records, en los ’80 y principios de los ’90. Después de firmar con Warner Brothers, tuvieron éxito en 1993 con el tema “She Don’t Use Jelly”. Ahora están en el centro de la atención mundial a partir de este performance que quedará en la historia.

