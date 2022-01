¡Rock de luto! Muere la leyenda Meat Loaf

Reforma

Nueva York.- Meat Loaf, la superestrella del rock amada por millones por su álbum Bat Out of Hell e intérprete de temas tan teatrales y de corazón oscuro como "Paradise By the Dashboard Light" y "Two Out de Three Ain't Bad'' murió a los 74 años.

Según un comunicado familiar que dieron a conocer en sus redes sociales, el cantante nacido como Marvin Lee Aday murió la noche del jueves.

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche", dijo el comunicado.

"Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso... Desde su corazón hasta sus almas ¡nunca dejes de rockear!"

No se proporcionó la causa ni otros detalles, pero Aday tuvo numerosos problemas de salud a lo largo de los años.

"Bat Out of Hell'', su mega-vendida colaboración con el compositor Jim Steinman y el productor Todd Rundgren, salió a la luz en 1977 y lo convirtió en uno de los artistas más reconocibles del rock.

Los fanáticos se enamoraron de la voz rugiente del cantante de cabello largo y de la comedia no romántica de la canción principal, "You Took The Words Right Out of My Mouth", "Two Out of Three". Ain't Bad'' y "Paradise By the Dashboard Light'', una advertencia operística sobre ir hasta el final.

Después de un comienzo lento y críticas mixtas, "Bat Out of Hell" se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia, con ventas mundiales de más de 40 millones de copias.

Meat Loaf no fue un creador de éxitos constante, pero mantuvo lazos estrechos con sus fans a través de sus frenéticos shows en vivo, las redes sociales y sus muchas apariciones en televisión, radio y cine, incluyendo El Club de la Pelea, y cameos en Glee y South Park.

Las manifestaciones de condolencias no se han hecho esperar en redes sociales, donde amigos y fanáticos escribieron.

"Espero que el paraíso sea como lo recuerdas desde la luz del teclado, Meat Loaf", dijo el actor Stephen Fry en Twitter.

"Las bóvedas del cielo resonarán con roca'', tuiteó Andrew Lloyd Webber, mientras que Adam Lambert llamó a Meat Loaf "una estrella de rock poderosa y de buen corazón por los siglos de los siglos. Fuiste tan amable. Tu música siempre será icónica", añadió en su red social.