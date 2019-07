Rockean acordes a su edad

Nueva York.- A esto hemos llegado: cirugía, pagos de renta vitalicia y rock 'n' roll... Los Rolling Stones, los chicos malos del rock en los 60 y 70, están dejando su edad en evidencia.

En abril, el grupo pospuso el inicio de su gira por Norteamérica para que Mick Jagger pudiera someterse a una cirugía, presuntamente para reemplazar una válvula cardíaca dañada. Ahora, vuelve a pavonearse por el escenario y la gira de tres meses del grupo arranca con bombo y platillo.

Me gustaría creer que los Stones, al igual que Peter Pan, nunca envejecen. Pero resulta que el grupo eligió, como su único patrocinador para la gira, al grupo Alliance for Lifetime Income, una asociación comercial que promueve la venta de planes de renta vitalicia en EU (equiparable con el fondo de ahorro para el retiro).

Quizás nada de esto debería ser sorprendente. Los Rolling Stones comenzaron a actuar en el verano de 1962 y los cuatro integrantes actuales tienen más de 70 años. En realidad no son inmortales.

Y no obstante, como fan de la banda desde los 60, jamás anticipé ver esta frase: "Puedes conseguir lo que necesitas, cuando tienes una renta vitalicia".

¿Es en serio?

Para ser justos, Keith Richards y Mick Jagger no alteraron su exitoso clásico, "You Can't Always Get What You Want". Alliance for Lifetime Income lo hizo.

La organización adaptó la letra de la canción en su sitio de internet, cuyo objetivo es educar a la gente sobre la importancia de "reducir el riesgo" en sus vidas, del mismo modo en que tal vez lo han hecho los Stones para sobrevivir todo este tiempo.

Anuncios para cigarros, alcohol y autos veloces son lo que yo habría anticipado de la marca de la banda hace una década. Tal vez tres, cuatro o incluso cinco décadas.

Pero no en el 2019. El grupo demográfico que conforma a su público ha cambiado, y eso ha tenido consecuencias comerciales.

"Cuando los fans se mueven con los músicos, no hay razón para que la publicidad no se mueva con ellos", dijo John Covach, experto en los Rolling Stones y profesor de teoría musical, quien dirige el Instituto para Música Popular de la Universidad de Rochester.

El público de los Rolling Stones es perfecto para Alliance for Lifetime Income, dijo Jean Statler, directora ejecutiva del grupo de rentas vitalicias, un organismo sin fines de lucro que cuenta a 24 compañías de servicios financieros como miembros. Estas incluyen a AIG, Allianz, Axa, Goldman Sachs, Prudential, State Street y TIAA.

Statler dijo que la gente que asiste a los conciertos de la banda son "nuestro grupo demográfico objetivo: gente de 45 a 72 años con activos invertibles de entre 75 mil y 2 millones de dólares".

Debido a que soy un fan de los Stones que está justo al centro de ese grupo demográfico, a que estoy activo en Twitter y a que también me interesan las rentas vitalicias, comencé a ver un flujo de mensajes promocionales de Alliance for Lifetime Income sobre los Rolling

Stones, y sobre las rentas vitalicias, en línea.

Son divertidos, pero alarmantes, al yuxtaponer al grupo musical y su logotipo de labios y lengua lascivos con mensajes serios sobre planeación financiera.

He comenzado a sentir como si hubiera deambulado a una zona extraña: una versión del 2019 sobre el entretenimiento y la publicidad orientados hacia una multitud geriátrica.

"Creo que estás intentando lidiar con el hecho de que un grupo que tenía que ver con juventud, rebelión, sexo y drogas y todo eso, básicamente se ha convertido en un montón de gente que promueve planes de jubilación.

"¿Y qué significa eso sobre el fin de la vida para todos nosotros en esa generación?", enfatizó Covach, quien es maestro de un curso gratuito sobre los Stones en el sitio de internet Coursera.

Los Rolling Stones son piedras que siguen rodando, pero el tiempo no está de nuestro lado.