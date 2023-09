¡Rockeros de corazón!

Chihuahua, Chih.- La banda de rock pop denominada “Quantica”, ha alcanzado dos décadas de historia musical. La agrupación fue fundada por el productor y cantautor chihuahuense David Jaz quien se encuentra de visita en su tierra natal, y aprovecho para visitar esta casa editora y platicar del próximo lanzamiento de la canción denominada ‘Rockero’, con el objetivo de conmemorar su vigésimo aniversario.

MÁS VIGENTE QUE NUNCA

En el año 2004, David fundó “Quantica”, quien logró consolidar una carrera musical que continúa más vigente que nunca, adquiriendo fama local e iniciando con el pie derecho con el lanzamiento del disco denominado “Tiempo aire”, con el cual hicieron una ardua gira de promoción por varios lugares. “Tuvimos la fortuna de tocar en todos los sitios emblemáticos como el OK, Robín, El Cubo, entre muchos más, así como también hicimos giras por todo el estado grande, pero también por toda la República Mexicana. Todo esto fue en 2005, cuando comenzamos a hacer temporada fuera del estado grande y fue cuando el grupo ya no regresó al cien por ciento a Chihuahua”

“Fueron ocurriendo muchas cosas, hicimos varias presentaciones y nos propusieron irnos a Cancún. En un principio no quería, pero nos convencieron. Íbamos solo por tres meses y al momento de presentarnos fue un verdadero éxito y ya son 14 años de hacer base en Cancún (dijo entre risas). Realmente estoy muy contento, sigo produciendo, no paramos de trabajar, en sí el grupo no ha dejado de estar activo, pero si hubo un tiempo que no sacamos algo nuevo, además por el trabajo que tenemos”, dijo el músico y cantautor David Jaz en entrevista para El Diario

DE ESTRENO

El artista chihuahuense reveló faltan pocos días para el lanzamiento del nuevo tema denominado ‘Rockero’, una composición de Daniel Gaytán Barragán, mejor conocido en el medio artístico como Mano Gaytán, con arreglos musicales de David, y va de la mano con un videoclip grabado en varias locaciones de Cancún.

“En el transcurso de la pandemia, hace tres años, decidí retomar toda esa esencia del grupo, ya que lo fundé con esta idea de hacer música propia. Comenzamos con todo eso de hacer promocionales y videos. Aprovecho para invitar a la gente le dé un vistazo a las redes sociales de Quantica, para que vean cómo ha ido evolucionando y justamente estamos por lanzar un tema nuevo que se llama ‘Rockero’. Es una composición de Mano Gaytán. Ya está hecha la producción, estamos por terminar la edición del videoclip, así que puedo decir que será el lanzamiento más significativo que ha tenido la banda y aunque hemos sacado varios temas que respaldan la trayectoria de Quantica, siento que este es el momento más sólido del grupo en cuanto a estructura e identidad, ya estamos a unos días de llevar a cabo el lanzamiento del sencillo que va de la mano con su videoclip”, comentó.