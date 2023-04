Rod Stewart 'sensualiza' el Palacio de los Deportes con hits

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Durante todos los minutos que Rod Stewart permaneció sobre el escenario no paró de cantar, de bailar, de contonearse, de coquetear, de flirtear con su público, armado con un físico vital y bien conservado, pero, sobre todo, con su emblemática voz, rasposa y con la que "sensualizó" a sus admiradores.

Vestido de gala, con saco blanco con motivos dorados y pantalón negro, el ídolo británico, de 78 años, aficionado al futbol y coleccionista de vinilos, trajo su Tour The Hits 2023 y recibió el clamor total del público en su Palacio de los Deportes.

"Gracias a todos por estar aquí. Es viernes por la noche, serán dos horas de cantar y rockear. Disfrutemos, que la noche siempre será joven", expresó el londinense de padre escocés que llenó el lugar con 16 mil personas, según OCESA.

Golpeteando al aire, como boxeador en su ring, y agitando las piernas como un bailarín, Stewart se desplazó a lo largo y ancho del entarimado cantando títulos como "Addicted to Love", "It Takes Two" y "You Wear It Well".

El "Forever Young" llegó a esta misma pieza, de sus clásicas, y en medio de la interpretación, acompañado por ocho músicos, cinco hombres y tres mujeres, hizo una pausa para vestir una camisa blanca con flores negras y darle con todo al micrófono para completar su gran éxito.

Quienes llegaron al recinto deportivo desempolvaron recuerdos y revitalizaron la actitud, porque hubo, sobre todo, adultos jóvenes y mayores, gente con bastón o en silla de ruedas, que se dedicaron por un par de horas a entregarse al rock pop de "Rod the Mod", como le dicen en su tierra.

Crooner "alumno" con honores de Frank Sinatra, Bing Crosby y Nat King Cole, y crooner "maestro" de Chris Isaak, Robbie Wiliams y Michael Bublé, Stewart, de cabello rubio platinado, perfectamente engominado, y zapatos tan lustrados que parecían nuevos, enamoró con su cover a Cat Stevens de "The First Cut Is the Deepest".

Todo un noble exponente de la dinastía musical inglesa que incluye a otras leyendas de su generación, Stewart convocó a rockeros como él, a fans del estilo nostálgico y romántico que marcó una época a nivel mundial.

Con sólo una pantalla gigante como escenario, y sostenido en su banda, el cantante explotó su energía en su primera media hora de espectáculo, y ya para la segunda exhibió más cansancio al apoyarse en el piano, en el pedestal, para tomar breves descansos.

Para interpretar el cover a Marc Jordan "Rhythm of My Heart" se vistió con un saco azul y un pantalón con motivos amarillos, para homenajear a Ucrania, y al final proyectó en pantalla la bandera del país invadido por Rusia. Cuando salió la imagen del Presidente Volodímir Zelenski, el aplauso fue inmenso.

Durante la interpretación de "You're in My Heart (The Final Acclaim)" y "Have I Told You Lately", sostuvo en la mano izquierda un jersey de la selección mexicana de futbol, para seguir con la infaltable "Da Ya Think I'm Sexy", de lo más aclamado de la noche.