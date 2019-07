Rodaje de Indiana Jones 5 comenzará en abril de 2020

Ciudad de México.- La nueva entrega de Indiana Jones, que volverá a estar protagonizada por Harrison Ford, comenzará su rodaje en abril de 2020. La película, que había pospuesto su rodaje después de que el guionista David Koepp, encargado de La calavera de cristal, abandonara el proyecto, se estrenará en julio de 2021.

Tal y como adelanta Discussing Film, la cinta iniciará su filmación en Londres, muy probablemente en los estudios de Pinewood, localización en la que Disnye ya ha rodado anteriormente.

La fecha de inicio de rodaje, además, encaja con el estreno previsto, que deja algo más de un año para terminar la película.

Dan Fogelman, creador de This is Us, fue el encargado de relevar a David Koepp tras su abandono. Steven Spielberg volverá a dirigir una cinta de la exitosa saga.

Harrison Ford afirmó tajante que sólo él puede dar vida al personaje, en relación a un posible sustituto:

Nadie más va a ser Indiana Jones. Yo soy Indiana Jones. Cuando yo no esté, Indiana Jones tampoco estará. Es así de fácil", afirmó el actor en una entrevista en The Today Show.

Las cuatro entregas anteriores de Indiana Jones han recaudado casi 2 mil millones de dólares en todo el mundo.