Romance en las sombras

Agencias Agencias

Aunque DC Comics ha reiniciado su universo varias veces, siempre hay algo que se repite. Es la relación que tienen Batman y Catwoman. Él es un superhéroe justiciero, ella una hábil ladrona. Con el estreno de la nueva cinta de la franquicia del hombre murciélago, ‘The Batman’, ahora Robert Pattinson y Zoë Kravitz reviven uno de los romances más duraderos de la historia del cómic en la gran pantalla, como Batman y Selina Kyle.

En vísperas del estreno, el magazine especializado Entertainment Weekly reunió a las dos estrellas para hablar del nuevo capítulo de la historia cinematográfica del ‘Caballero de la Noche’.

Química instantánea

Reeves no sabía que Pattinson y Kravitz eran amigos desde hacía más de una década cuando los reunió para una lectura de química en octubre de 2019, por lo que le sorprendió lo rápido que congeniaron.

“Todo el mundo podía ver que había algo realmente especial entre ellos y que había algo realmente especial en ella”.

De su compañera de protagónico, Pattinson no tiene más que halagos y una excelente amistad de más de una década.

“Se parece a Catwoman”, dice Pattinson, elogiando a su compañera en la pantalla. “Tiene esa gran combinación: es divertida pero superluchadora. Tiene muchas cosas en la cabeza y eso se nota en sus ojos”, asegura Rob.

Por su parte, la actriz afirma que no ha tenido mejor compañero de fórmula que el nuevo Batman.

“Es un gran compañero de escena”, dice Kravitz. “Está increíblemente presente. Siempre da la misma cantidad de emoción y energía, ya sea su cobertura o la tuya. No todos los actores hacen eso”.

Valió la pena esperar

Pattinson evitó casi siempre los éxitos de taquilla después de la saga ‘Crepúsculo’, pero estaba decidido a interpretar a Batman una vez que se enteró de que Reeves estaba vinculado al proyecto. “Siempre estás buscando el siguiente reto”, dice. “Es una montaña bastante importante para intentar conseguir... Cuando por fin leí el guion, (fue) como, ‘Oh sí, sé totalmente cómo hacer esto’”.

Empoderando a Catwoman

“Realmente creo que Catwoman habría sido el único (personaje de superhéroe) que habría considerado, sólo porque me siento realmente conectada con ella emocionalmente y también estéticamente. Creo que hay una autenticidad y una ventaja en ella que me atrae”, dice Kravitz, que interpretó a la mutante alada Angel en ‘X-Men: First Class’.

Encuentros clandestinos

Para ser dos personas que se ponen máscaras y merodean por la noche, Batman y Selina se conocen de una forma bastante mundana en ‘The Batman’: en un club, concretamente en el Iceberg Lounge del Pingüino (Colin Farrell).

“Hay un asesino en serie en Gotham y (Batman) está tratando de averiguar qué está pasando”, dice Kravitz a EW.

“Ella no sabe quién es él, pero sabe de él sólo por la forma en que actúa y la forma en que le habla”, dice Reeves. “Y ella realmente, en muchos sentidos, lo pone en su lugar. Y eso, por supuesto, es realmente embriagador también, tener a alguien que te desequilibra tanto”.