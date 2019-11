Rompe Bulnes con estereotipos de la WWE

Guadalajara.- Quetzalli Bulnes supo desde temprana edad que estaría involucrada en el mundo del entretenimiento, pero nunca imaginó que llegaría a ser host de la WWE en Español.

En la versión para América Latina del programa estadounidense WWE Now, la nacida en 1988 puede informar en las redes sociales sobre una de sus grandes pasiones, la lucha libre profesional.

"Lo que pasa con el 'wrestling' es hay gente que le gusta y sabe mucho sobre el tema, en su mayoría son hombres, entonces, que una chica llegue a hablarles sobre ello puede causar un poco de incertidumbre.

"Sin embargo, el público me ha sabido aceptar porque soy súper apuntada en cada una de las cosas. Así demuestro a la gente que no soy la niña de cara bonita, sino que hay un respaldo de gustos, amor y pasión", comenta la también comunicóloga.

La joven, que durante su infancia fue fan de John Cena y The Undertaker, no sólo tiene experiencia en la conducción, también en el modelaje y en la actuación.

Ha participado en shows como El Pantera, El Diario de Daniela, El Shaka, Mexico's Next Top Model, Señora de Acero y El Desconocido, de Netflix, que estrenó su segunda temporada a principios de este año.

También está por debutar como cineasta con un cortometraje de terror, género del que es seguidora.

"Lo filmé hace tres meses, se llama A La Rorro, sobre un niño que se despierta en un sótano y descubre que hay monstruos que se roban a los niños. Es un poco una denuncia a lo que está pasando en el País y homenaje a la creatividad de los niños. Le puse mucho corazón, se grabó en la Ciudad de México.

"Soy una apasionada del género y me gusta decir que no sólo hago luchas, sino que también hago cine. Lo que escribo es para que volteen a ver México, un semillero de historias de terror, desde las que son imaginarias hasta las más crudas y terribles que se viven en la sociedad".

Su cualidad multifacética proviene de una búsqueda de reconocimiento a su esfuerzo y talento.

"Dentro de los medios o las artes es bueno saber un poco de todo. A mí me gusta muchísimo andar cultivando y renovando porque desafortunadamente en la actuación no hay muchos caminos.

"Trato de empaparme un poco de todo y quedarme donde realmente aprecien mi dedicación", agrega.

El 30 de noviembre, Bulnes será parte de WWE Live, que se realizará en la Arena Ciudad de México.