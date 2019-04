Rompe el silencio joven señalada como la esposa de Joy Huerta

A pocas horas de que Joy Huerta, integrante del grupo Jesse y Joy, confirmara que en breve se convertirá en madre de una niña junto a otra mujer, las especulaciones con respecto a quién sería la pareja de la cantante comenzaron.



A pesar de que diversos seguidores señalan a Ashley, quien forma parte del dueto Ha*Ash, como la posible pareja de Huerta, otros internautas indicaron que puede tratarse de una joven de nombre Isa, debido a que en su cuenta de Instagram aparecen fotos de ambas y, además, por la forma en que celebró la noticia de la futura maternidad y relación de Joy.



Sin embargo, la propia Isa retomó su cuenta en la red social para enviar un contundente mensaje. “Stop, no sé de donde tienen tanta imaginación, yo solo soy Isa. Respeten la privacidad de @joynadamas, si ella les confió parte de su vida privada no es para que comiencen una cacería de brujas de quien es quien. Si me tienen llena de mansajes, no quiero imaginar ellos. Paz y respeto @jesseyjoy”.



Sin dar más declaraciones al respecto, es como Isa intenta poner fin a estas especulaciones. Sin embargo, ya surgió el nombre de otra mujer, que, de acuerdo a algunos medios, es Diana Atri, chica con quien Joy tiene gran cercanía desde hace varios años y comparte el proyecto After & Again.