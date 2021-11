Rompe el silencio musical; Adele, en entrevista con Excélsior

Agencias

Adele acaba de lanzar su disco 30 luego de un periodo de silencio.

Hace un par de semanas anunció su primer sencillo, Easy On Me, y todo lo que había detrás del material. Lo que la llevó a escribirlo y cómo explicaría a su hijo Angelo el divorcio de su pareja Simon Konecki.

Las redes sociales se volcaron hacia ella y Easy On Me rompió varios récords.

Ahora, Adele desarrolla Hold On, uno de los sencillos que más han destacado desde su estreno y que la británica presentó en un especial de televisión.

Hold On fue la última canción que escribió para el disco y, en sus propias palabras, luego del contenido lírico de Easy On Me (escrito en febrero de 2019) llegar a Hold On, se sintió fuerte en una especie de caos.

"Justo después de escribirla entramos en confinamiento, así que tuve ese periodo en el que no iba al estudio. Tenía esperanza de hacer todas las orquestas y demás, pero no pude”, dijo Adele en entrevista proporcionada por Sony en exclusiva a Excélsior.

Entonces, Adele se puso a escuchar el álbum y pensó que era una locura cómo había kilómetros de distancia en términos de sentimiento entre una canción y otra.

“(En Hold On) me hablo a mí misma. Creo que mucha gente sentirá que les estoy cantando, pero me estoy hablando a mí misma, como, ‘El amor vendrá pronto’ y cosas así. Y Easy On Me, obviamente le estoy hablando a otros.

“El solo hecho de que estaba hablando conmigo al final y no necesitaba la aprobación de otras personas que me ayudara a superarlo. Estaba orgullosa de mí, porque no lo había notado mientras escribía el álbum”.

Adele no cree que antes hubiera escrito letras como Hold On. Al momento de escribirla estaba muy agotada por encontrar respuestas de todas partes fuera de ella, para todos estos patrones que se había dado cuenta que estaba creando. Y a medida que se hace mayor, puede tener conversaciones más interesantes con su madre o con los mayores de la familia o con sus amigos.

La británica reconoce que todo el tiempo había estado preguntando a todos los demás o esperando algo más para responder las preguntas que realmente tenía que hacerse a ella misma.

"Así que creo que eso es un problema, pensaba ‘voy a hacer esto para siempre en mi vida si no lo abordo en algún momento’. Y fue una píldora realmente amarga de tragar. Entonces, escribir esas letras en ese momento, incluso eso, fue hace un par de años, pero si no lo hacía, no iba a pasar a la siguiente etapa.

“No iba a pasar al siguiente nivel. Y también aprendí a perdonarme a mí misma por muchas cosas que no diría que desearía no haber hecho, porque no tengo tantos arrepentimientos y creo que todo sucede por una razón”, subraya.

Lo que quería, añade, era admitir que se equivoca a veces, y podría que se equivoca a veces, y podría haberlo hecho en esa situación. Estaba haciendo lo posible por desaprender lecciones con las que acababa de nacer.

"No es que necesariamente las haya aprendido en el camino. Creo que nos ha transmitido la mayor parte del tiempo, sin querer por su parte. Creo que puedes nacer con tristeza real y malos hábitos reales y cosas así. Creo que está en tu ADN. Y quería admitirlo a mí misma y a todos en mi familia, mis amigos y, nuevamente, a mi hijo.

“La energía de mi voz en esa canción (Hold On) es muy real… al final, por el último coro, me hace llorar y reír y cosas así. Y definitivamente lo pude hacer escuchando una canción así cuando había pasado por lo que estaba pasando.

“Siento que realmente podría ayudar a algunas personas esa canción, creo. Porque ciertamente me ayudó, incluso después, cuando lo escucho y cosas por el estilo, y me doy cuenta de ‘Sigue adelante, sigue nadando, al final valdrá la pena”. Pero sí, “esas letras son duras, concluye.

MUESTRA PARTE DE SU INTIMIDAD

En el tema Hold On eligió no contratar a coros profesionales sino que los cantaran amigos de ella. Además en My Little Love, se escucha la voz de su hijo, en un diálogo que tienen ambos, lo que provoca que ella llore.