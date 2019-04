Rompe GoT récord de audiencia

El primer capítulo de la temporada final de Game of Thrones rompió el récord de audiencia para una serie, pues 17.4 millones de personas sintonizaron el programa.



Según The Hollywood Reporter, del total de televidentes, 11.8 millones vieron por primera vez el programa por televisión, lo que representa un crecimiento del 50 por ciento en comparación a la séptima temporada.



HBO reportó que más de cuando Game of Thrones se estrenó, en 2011, un total de 2.52 televidentes comenzaron a ver la serie, cifra que fue incrementando hasta alcanzar los más de 17 millones actuales.