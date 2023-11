Rompe Piqué el silencio sobre su separación de Shakira

CDMX.- Por primera vez Gerard Piqué habló sobre la separación de Shakira a casi año y medio del suceso, reveló que prefirió no darle importancia a los comentarios.

"Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto", dijo Piqué en el programa Rac1 de Jordi Basté cuando hablaba sobre cómo vivió su ruptura con Shakira y toda la repercusión mediática que tuvo.

El ex jugador también dijo que esa fue la única forma que encontró para poder vivir en estos meses.

"La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada porque gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad. Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10 por ciento de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío", agregó.

Hasta el momento Shakira no se ha pronunciado al respecto.