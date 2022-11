¡Rompe récord!

Taylor Swift batió un récord en la lista Billboard Hot 100 al llenar el Top 10 con su álbum Midnights. El primer lugar del listado de éxitos lo tiene el tema "Anti-Hero".

Este récord supera al que dejó Drake el año pasado con Certified Lover Boy al colocar nueve canciones de dicho álbum en el Top 10.

Swift pasó a la historia como la primera artista, en los 64 años de Billboard, ya que ahora es la mujer de la industria en lograr la mayor cantidad de en el Top 10, superando a The Beatles.

La también compositora celebró este logro por medio de Twitter ya que además de llenar los 10 primeros lugares de la lista se trata del décimo álbum de su carrera.

Este no es del primer récord que logra Taylor con el lanzamiento de Midnights, pues en la noche de su estreno la plataforma de música Spotify registro su caída por el tráfico de audiencia que se generó.

Así es como se encuentran los primeros diez puestos de la lista de Billboard Hot 100.

1.- "Anti-Hero"

2.- "Lavender Haze"

3.- "Maroon"

4.- "Snow on the Beach"

5.- "Midnight Rain"

6.- "Bejeweled"

7.- "Question?"

8.- "You're on Your Own, Kid"

9.- "Karma"

10.- "Vigilante Shit"