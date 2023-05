Rompe récord de audiencia show de Rihanna en el Super Bowl

CDMX.- Una vez más Rihanna lo logró, pues el show que dio en el medio tiempo del Super Bowl este 2023 se convirtió en el más visto de todos los tiempos, según la agencia Roc Nation.

El que estuviera embarazada no fue impedimento para que la intérprete de "Umbrella" rompiera récord de audiencia con 121 mil 17 millones de visualizaciones. Anteriormente el show de medio tiempo que dio Katy Perry, en 2015, era el que más vistas había registrado, y muchos lo siguen considerando como el mejor en toda la historia gracias a la escenografía.

Rihanna deleitó a la audiencia haciendo un repaso por su carrera con canciones como "Work", "Diamonds", "Bitch Better Have My Money" y "Rude Boy". Otro aspecto a considerar es que en su presentación se dio a conocer que está esperando a su segundo hijo con Asap Rocky.

El regreso de Rihanna al mundo de la música la ha convertido en tendencia este 2023 y ha logrado participar en muchos proyectos. La semana pasada se anunció que se convertirá en Pitufina en la película de Los Pitufos y también realizará la banda sonora, este filme se estrenará a través de Paramount+ en 2025.