Rompen Beto Pasillas y Yuya; esto dijo sobre ella

Ciudad de México.- Ya sabíamos que Yuya y Beto Pasillas habían terminado, por todas las señales que habíamos visto y que un usuario de Twitter recabó en esta teoría con muchas pruebas.

Sin embargo, ninguno de los dos había dicho nada públicamente hasta el día de ayer, que Beto decidió romper el silencio por medio de sus historias de Instagram.

Con cuatro historias mostrando la misma foto de Yuya y él juntos, Beto pide que sus seguidores dejen de escribir cosas hirientes para Mariand.

De hecho, el youtuber aceptó que "debido a acciones que él tomó", la situación se había descontrolado. Cuando dice esto lo más seguro es que se refiera a que estuvo dando likes a comentarios en su canción "Corazón", en los que se decía que Yuya lo había escondido durante toda su relación.





"Hace unos meses, Yuya y yo terminamos nuestra relación", comienza su mensaje. "Ella es una de las personas más especiales para mí", aclara, para después pedir que cesen los comentarios contra ella: "He notado que le han escrito cosas muy hirientes lo cual no quiero que siga sucediendo porque no lo merece".





Beto también decidió explicar que mantener su relación en privado había sido decisión de ambos: "Aunque desde un principio ambos decidimos no hacer pública nuestra relación por nuestra propia paz mental, algunos de ustedes de alguna manera nos acompañaron".

Finalmente, el regio agradece a aquellos que han seguido su relación y pide empatía tanto para Yuya como para él: "Les quiero pedir que por favor se pongan en nuestro lugar, dejemos lo negativo y nos dediquemos a mandar buena vibra".

Y así, oficialmente, se confirma que Yuya y Beto Pasillas terminaron su compromiso.