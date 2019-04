Ruge el público por la Leona Dormida en el Auditorio Nacional

Ciudad de México.- La intérprete Guadalupe Contreras Ramos, conocida artísticamente como Lupita D'Alessio, fue ovacionada la noche de este sábado en el Auditorio Nacional, luego de ofrecer un concierto en el que sorprendió a su público al cantar a dueto con su hijo Ernesto D'Alessio.

La cantante, quien se convirtió en un fenómeno musical por su fuerza interpretativa en los escenarios en las décadas de los 70 y 80, hizo que durante su recital el público se pusiera de pie varias ocasiones para brindarle ovaciones ante su estilo y entrega en el escenario.

La "Leona Dormida” como también se le conoce afirmó que hay más Lupita para dar, luego de agradecer al público no sólo su asistencia sino también su respuesta ante su canto y música.

Temas como “Inocente pobre amiga” y “Ese hombre” fueron suficientes para que las mujeres soltarán un grito al unísono y celebrar que al final de la canción dijera sin micrófono una grosería para el hombre de la canción, expresión que desató el júbilo de las féminas que en todo momento repitieron el nombre de “Lupita”.

Luego de tomar aire y levantarse de una silla, deleitó con el tema “Acaríciame” y al final de la misma deseó a todas las mujeres presentes un feliz Día de las Madres, “porque se merecen ser tratadas como reinas, por sus hijos, sus maridos o sus amantes”.

Al final del concierto Lupita D'Alessio volvió a poner de pie al público para que la acompañaran con el tema “Mudanzas” y “Mentiras”, y dejar en claro que a diferencia de otros artistas ella sí goza y piensa siempre en cómo deleitar al público.





"Porque aunque no lo crean yo también me emociono preparando el concierto y me preocupo y desgasto, porque también me emociono como ustedes”, afirmó.





Y vino la sorpresa:





"Me emociona este escenario, siempre impone y es un compromiso y responsabilidad y darle todo lo que siento en el corazón".









"No acostumbro a cantar con alguien, pero en esta ocasión lo haré con el señor Ernesto D'Alessio”, quien salió al escenario para cantar ”Amor contigo me da igual” y enseguida a dueto con su progenitora “Ni guerra ni paz”, y al final fundirse ambos en un abrazo.





“Que ganas de no verte nunca más”, “Lo siento mi amor”, “Como tú” y “La diferencia” fueron temas que volvieron a poner de pie al público, luego de que Lupita D'Alessio hizo otro desplante con los brazos abiertos, alzando la vista al cielo, pose que duró lo que la ovación, el rugido, del respetable.