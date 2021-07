Rumbo a Argentina

Susuky Cortez Leo

La compañía chihuahuense Tlatoani Teatro de nueva cuenta se hará presente en el festival Cumbre de las Américas, el cual se celebrará en Mar del Plata, Argentina, en donde representarán a Chihuahua con la obra “Veinte centímetros”, bajo la dirección y dramaturgia de Víctor Ele Ruiz, la cual habla sobre la locura, frustración y el encierro de la pandemia.

Pero antes de partir a su gira, este próximo viernes 30 de julio, estrenarán la puesta en escena aquí en la ciudad en Casa Tlatoani, con un aforo limitado y acceso gratuito, la obra es clasificación B; así lo compartieron Rosalinda Márquez y Jéssica Hernández, actrices chihuahuenses integrantes de la compañía y quienes participan en esta obra.

“Es una experiencia muy padre el trabajar con el maestro Víctor, es alguien que abarca todos los temas, ahorita con esta obra estamos poniéndole todas las ganas para estar a la altura del guión, porque ‘Veinte centímetros’ es una puesta en escena muy fuerte que habla de la psicosis de la pandemia, del encierro, de política, de amor, de religión y abarca todos estos temas con dos personajes que están en un mundo irreal”, expresaron.

“Hacemos la cordial invitación para que nos acompañen, lo único que tiene que hacer es comunicarse a la página de Facebook de la compañía vía inbox para cualquier duda que tengan”, agregaron.

Y para quienes no puedan asistir este 30 de julio, el día miércoles 4 de agosto, la obra “Veinte centímetros”, la estarán presentando en Café Reborujo, que se ubica en la zona centro, el acceso será una cuota de cooperación.

Luego de estas dos presentaciones en su tierra natal, la compañía Tlatoani, partirá a una gira por 10 días donde tendrán la oportunidad de conocer más teatro internacional.

Las actrices Jéssica y Rosalinda, compartieron qué les aporta en lo personal esta puesta en escena, la cual aseguraron los espectadores disfrutarán de principio a fin.

“A mí me deja la enseñanza, saber que el encierro no está en las paredes, sino que el encierro es la falta de libertad que tiene uno mismo en su pensamiento, los límites están en nuestra mente, eso me deja esa obra”, expresó Jessica Hernández, quien cuenta con 15 años de trayectoria.

“Me deja que el encierro ha desatado la psicosis, pero en realidad se da uno cuenta que son cosas que viene uno arrastrando desde la infancia, mi personaje habla de eso, de cómo sufrió y como vivió agravios durante toda su infancia, pero hasta que no se encuentra en ese mundo solo, donde ya murieron sus seres queridos es donde ahí se da cuenta de que su vida ha sido una farsa, un mundo irreal”, dijo Rosalinda Márquez, actriz que cuenta con 10 años de trayectoria.

La compañía Tlatoani Teatro cuenta con 28 años de existencia

Se caracteriza por hacer montajes para un teatro experimental

El punto de partida es la denuncia social y la barbarie de los seres humanos con su entorno

Un teatro que va más allá de contar historias, sino más bien un debate de ideas y de propuestas escénicas contestatarias

En su trayectoria se suman giras a Venezuela, Colombia, El Salvador, Perú, Cuba, Uruguay, Chile, Panamá y Argentina

