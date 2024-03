Rumbo a Nueva York

Chihuahua, Chih.- La bailarina chihuahuense Renata Rodríguez, debido a su talento y la suma de voluntades, en una entrevista con El Diario, afirmó que se encuentra lista para representar a México con su talento en el concurso internacional de Ballet ‘Youth American Grand Prix’, en La Gran Manzana.

La bailarina chihuahuense Luisa Renata Rodríguez López se encuentra lista para representar no solo a Chihuahua, sino también a México con su talento en el concurso internacional de Ballet ‘Youth American Grand Prix’, en el que ha sido seleccionada como finalista. La competición tendrá lugar en la ciudad de New York, por lo tanto, gracias a la suma de esfuerzos, se llevará a cabo un concierto titulado ‘Me nace del corazón’ el domingo 10 de marzo en el Auditorio Municipal, a las 6:00 pm. El acceso al evento tendrá un precio general de 250 pesos.

Renata Rodríguez, de 19 años de edad, ha adquirido diversas aptitudes a lo largo de su formación en la danza, gracias s su disciplina y perseverancia. En su trayectoria, sin lugar a dudas, el respaldo de su familia, maestros y amigos ha sido esencial para su progreso en el Ballet.

En el concierto denominado “Me Nace del Corazón”, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo con cantantes que interpretarán un repertorio muy mexicano, y que va acompañado de un espectáculo visual dancístico acompañado al piano y voz, así como la maravilla de presenciar ballet clásico con mariachi. Será velada para recordar y al mismo tiempo, se brindará el apoyo a una joven bailarina talentosa que está poniendo en alto el nombre de Chihuahua. Se trata de un espectáculo en el que participarán artistas chihuahuenses.

Muestra su talento

Renata fue seleccionada en México como finalista en el concurso ‘Youth American Grand Prix’ es la competencia de becas para estudiantes de ballet más grande del mundo. Este programa ampliamente reconocido como el principal en su estilo dirigido a jóvenes bailarines de entre los 9 y 19 años de edad. Dicho concurso congrega a las jóvenes promesas del ballet clásico de diversas partes del mundo, compitiendo con bailarines de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Japón, entre otros.

“Estoy estudiando y sigo preparándome en Prover, en Córdoba, Veracruz. Se llevó a cabo la semifinal de ‘Youth American Grand Prix’ en México y fui seleccionada junto a más compañeros para representar a México. Cuando me seleccionaron no podía creerlo. Pensé que se trataba de otra Renata hasta que mis compañeros me gritaban: ¡pasaste, pasaste! Un momento muy emocionante en mi vida como bailarina”, dijo.

Mediante disciplina y constancia

Empezó su carrera de bailarina en Chihuahua y ahora está preparándose en la academia Prover, en Córdoba, Veracruz. Renata cuenta con 16 años de experiencia en el mundo del ballet y ha logrado una gran cantidad de aprendizajes durante este tiempo. Ha participado en diversos concursos estatales, nacionales e internacionales tales como: El Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil en 2017, 2019, quedando finalista, y 2023; Concurso Internacional de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en 2018, quedando finalista; Festival Internacional de Ballet Cancún 2023; Youth American Grand Prix en 2017, 2019 y 2023 siendo seleccionada para las finales en New York, aceptada con residencia en la compañía México City Ballet, seleccionada para las audiciones de la Compañía Nacional de Danzamx.

“Todos los días me preparo, la disciplina es un estilo de vida, no debes decir “es que no tengo ganas”, la disciplina y constancia son la clave. He cursado clases con grandes maestros y bailarines, todos ellos me han motivado a seguir adelante y han creído en mi trabajo y talento. Estoy muy agradecida porque siguen apoyándome aunque esté fuera de Chihuahua”, señaló.

Lo difícil

“Lo más complicado es separarte de tu familia; a todos nos resulta difícil trabajar esto, pero el ballet no puede esperar a tener edad para separarte de tu familia y el lugar donde naciste”, expresó.

¿Qué le aporta esta experiencia?

“Es una excelente oportunidad, dado en la final del Concurso Internacional de Ballet Youth American Grand Prix, se encuentran presentes representantes de las más destacadas compañías del mundo de Ballet”, aseveró.

Sueño en marcha

“Un grupo de artistas están llevando a cabo este concierto para lograr la meta de que pueda llegar a New York. Mi familia, compañeros y maestros están apoyándome y eso es muy valioso para mí. Espero poder estar presente y bailar en el evento ‘Me Nace del Corazón’, aún estoy a la espera de que me autoricen en la escuela, ya me encuentro concentrada en mi entrenamiento. Invito al público a este evento para que disfrute del talento chihuahuense y, al mismo tiempo, me ayuden a llegar a la meta que es llegar a New York”, concluyó.

Que no se te pase

Concierto ‘Me nace del corazón’ Día: domingo 10 marzo Lugar: Auditorio Municipal Hora: 6:00 pm

Accesos: 250 pesos, para adquirir los boletos es a través de Startickets. mx y en la taquilla del auditorio el día del evento

¿Quiénes participan?

Será una noche llena de talento chihuahuense debido a que les ‘nace del corazón’ apoyar a la bailarina chihuahuense. Los asistentes disfrutarán de un espectáculo de calidad con el Mariachi Los Mensajeros, una agrupación con tradición de más de 26 años de trayectoria. Además, han acompañado a grandes artistas y esta vez no será la excepción, ya que en el evento también participarán cantantes tales como Luisa Mata, Susana Talamante, Paloma Salmón, Mario Vega, Dos Tenores, Jesús José Rodríguez y Gabriel Zambrano. Asimismo, se contará con la presencia del Ballet de Prodanza estudio escuela donde Luisa Renata comenzó su formación en el ballet clásico. También se contará con el talento del maestro Oliverio Payán en el piano.