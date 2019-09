Rumbo al Emmy: Entre tantas debutantes, ¿truinfará GoT?

En la era de la TV en demasía, es realmente un honor el sólo ser nominado.

Imagínate que estás trabajando en una serie de televisión _ eres uno de los muchos actores, guionistas y demás que agradecen a diario el auge del cable y el streaming que ha llevado a infinidad de producciones y oportunidades de empleo. Entonces te enteras que no sólo tu mamá te ha divisado en ese vasto mar de video; también te vieron tus colegas y, ¡aleluya!, te consideraron digno de un Emmy.

"Game of Thrones", ''Veep" y "When They See Us" se perfilan como favoritos para la gala de premios del domingo. Pero, ¿quién debería ganar? Los periodistas de AP Lynn Elber y Mark Kennedy comparten sus selecciones predilectas y pronostican quién triunfará en las principales categorías.

SERIE DE DRAMA

ELBER:

Debería ganar: "Pose". Un abrazo opulento y perspicaz sobre la escena de baile LGBTQ del siglo XX lo merece.

Ganará: "Game of Thrones". El trascendental programa que le dio a la TV una barrida cinematográfica recibirá su gran adiós, pese a las críticas que recibió su temporada final.

KENNEDY:

Debería ganar: "Pose", una mirada amorosa a un mundo que nunca había sido celebrado en la TV, protagonizado por el elenco LGBTQ más grande que se haya visto para una serie con guion.

Ganará: "Pose" se mide con la gigante "Game of Thrones", que desató parodias y homenajes, memes y publicidad en talk shows. Hasta el presidente trató de usar su lema "El invierno se acerca". Los Emmy se acercan.

SERIE DE COMEDIA

ELBER:

Debería ganar: "Fleabag". Con un abandono sexual y disfunción emocional impactantes es absolutamente anti-americana. ¡Tres hurras para la invasión británica!

Ganará: "Veep". La ganadora de tres premios de tres no será vencida en su último hurra, en especial con la política haciendo furor.

KENNEDY:

Debería ganar: La segunda temporada de "Fleabag" — con una mujer que lucha contra sus sentimientos por un cura — y el debut de "Russian Doll" — en la que una neoyorquina revive una y otra vez la noche de su 36to cumpleaños — son merecedoras por sus guiones y su originalidad.

Ganará: "Veep", la apuesta más segura y popular. Pero los votantes del Emmy podrían aprender a lamentar esta decisión tan predecible.

ACTOR, SERIE DE DRAMA

ELBER:

Debería ganar: Billy Porter, "Pose". La interpretación del actor ganador del Tony _ por momentos estridente, tierna y valiente _ es el ancla de este drama en expansión.

Ganará: Billy Porter. Encontró el papel que se merecía y recibirá el premio que se ganó.

KENNEDY:

Debería ganar: Sí, sí, sí. Porter siempre es lo mejor en lo que sea que aparece y es verdaderamente feroz en "Pose". Pero, ¿lo vio suficiente gente?

Ganará: Kit Harington, impulsado por la ola de nostalgia de "Game of Thrones", le dará un adiós caballeroso a Jon Snow al recibir una estatuilla.

ACTRIZ, SERIE DE DRAMA

ELBER:

Debería ganar: Sandra Oh, "Killing Eve". Ofrece una interpretación magistral de vulnerabilidad y, para consternación de su personaje, brutalidad.

Ganará: Sandra Oh. Será un reconocimiento merecido e histórico para la primera actriz asiática que reciba el premio a la mejor actriz. También compensará sus cinco nominaciones sin galardón por su papel de reparto en "Grey's Anatomy".

KENNEDY:

Debería ganar: El ratón para el gato de Sandra Oh en “Killing Eve”: Jodie Comer. No ha recibido, criminalmente, el reconocimiento suficiente por su especial asesina.

Ganará: Sandra Oh. En especial porque no estará Claire Foy de "The Crown" para arruinarle la noche.

ACTOR, SERIE DE COMEDIA

ELBER:

Debería ganar: Bill Hader, "Barry". Su aterradora interpretación de un sicario con sueños de Hollywood fue nombrada entre las mejores el año pasado y continúa siendo merecedora.

Ganará: Michael Douglas, "The Kominsky Method". El astro del cine libera a su comediante interior para maravillar a los votantes del Emmy.

KENNEDY:

Debería ganar: Hader ya tiene su Emmy. Douglas ganó un Globo de Oro por "The Kominsky Method". El Emmy debería ir a Anthony Anderson, el corazón palpitante de "black-ish" que ha sido subestimado por años.

Ganará: El premio claramente será para Eugene Levy, un tesoro de la comedia que merece ser galardonado. Su último Emmy fue en 1983. Es hora, gente.

ACTIZ, SERIE DE COMEDIA

ELBER:

Debería ganar: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek". Considérenlo un premio a la trayectoria, con su absurda y egocéntrica Moira coronando un catálogo ingenioso de personajes (incluyendo las películas de Christopher Guest. Cine y TV, es lo mismo hoy en día).

Ganará: Julia Louis-Dreyfus, "Veep". La reina de la comedia televisiva ("Seinfeld", ''The New Adventures of Old Christine", esta) hará historia con su noveno Emmy al romper la marca que comparte con Cloris Leachman.

KENNEDY:

Debería ganar: Phoebe Waller-Bridge de "Fleabag", que con sólo vernos por encima de su hombro y bajar la mirada logra transmitir todo lo que le pasa por su compleja mente.

Ganará: Julia Louis-Dreyfus. ¿Quién podría votar contra ella?

SERIE LIMITADA

ELBER:

Debería ganar: "When They See Us". Un maravilloso elenco, un guion implacable, la desalentadora aceptación de las implicaciones de un caso de 20 años para la justicia estadounidense y la desigualdad racial exigen un Emmy.

Ganará: "When They See Us". "Chernobyl" es una competidora realmente digna, pero los votantes del Emmy ponen los problemas domésticos primero.

KENNEDY:

Debería ganar: De muchas maneras, esta categoría representa lo mejor de esta temporada en la TV — "Chernobyl", ''Escape at Dannemora", ''Fosse/Verdon", ''When They See Us" y "Sharp Objects". Cualquiera de ellas es una digna ganadora.

Ganará: "When They See Us", quizás la mejor de esta emocionante categoría. Presentó actuaciones abrasadoras, circunstancias desgarradoras y un guion brillante.