Ryan Reynolds niega aparición como Deadpool en Doctor Strange 2

Agencias

Ciudad de México.- Desde hace meses vienen circulado rumores sobre la anunciada primera aparición de Deadpool al Universo Cinematográfico Marvel. Y después de que el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness haya abierto las puertas a la llegada de importantes personajes, no son pocos los fans que aseguran que el mutante aparecerá en el filme.

Pese a que Ryan Reynolds ha salido al paso de estos rumores para desmentir su participación, los fans parecen no creer al actor.

Realmente no aparezco en la película. Lo prometo, no estoy en la película", declaró a Variety. Sin embargo, sí dio algo de esperanza a los fans que esperan Deadpool 3. "Está en camino", señaló Reynolds.

Los rumores de la posible aparición de Deadpool se dispararon cuando los internautas aseguraron que en el póster de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se puede ver un fragmento del traje de Deadpool. Las declaraciones de Reynolds no han convencido a los fans, que insisten en su participación.

"Ryan Reynolds dice que no estará en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Me suena familiar", dijo un usuario en Twitter, refiriéndose a las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home que ambos actores negaron en repetidas ocasiones de forma pública.

"Puede que Ryan Reynolds no aparezca en Doctor Strange, pero no ha dicho que Deadpool no vaya a aparecer", comentó otro internauta.