Sabía Nicandro Díaz cómo manejar a las estrellas de la TV

Agencia Reforma / Falleció este lunes en Cozumel, luego de sufrir graves lesiones tras un accidente en motocicleta

Ciudad de México.- Si algo caracterizó a Nicandro Díaz, quien falleció este lunes en Cozumel, luego de sufrir graves lesiones tras un accidente en motocicleta, fue su gran habilidad para tratar y negociar con grandes estrellas de las telenovelas.

De trato amable, muy certero en sus apreciaciones y buen conversador, el realizador, que murió a los 60 años, fue conocido en Televisa por saber hablarle a quienes eran considerados "complicados" en el gremio artístico, dijeron dos personas que trabajaron con él por más de quince años.

"Le tocó trabajar con todos. Tenía muchísima habilidad para hablar con la gente difícil, porque poco se habla de los divos y divas que sí los hay, y a todos nos sorprendía cómo los convencía de alargar días de trabajo, de hacer ciertas escenas, de todo", comentó un colaborador que prefirió omitir su nombre.

"Había muchas figuras que exigían todo tipo de cosas: no trabajar con alguien, o tener un camerino o personal propio, Nicandro era único para hablar con ellas y tenerlas", comentó otra persona de su equipo.

Díaz, a quien le sobreviven su esposa Victoria y sus tres hijos, Nicandro Jr., Victoria y Sebastián, inició su carrera como asistente de producción de Valentín Pimstein, con quien trabajó en Rosa Salvaje, Mi Segunda Madre y La Pícara Soñadora.

Fue en 1998 que debutó como productor ejecutivo con Gotita de Amor y la más reciente fue Golpe de Suerte. A lo largo de su carrera tuvo como estelares a Angélica Rivera y Eduardo Yáñez para Destilando Amor (2007); Lucero y Fernando Colunga en Soy Tu Dueña (2010); Marjorie De Souza y Pedro Fernández en Mi Fortuna Es Amarte (2021-2022), así como Itatí Cantoral y Juan Soler en La Mexicana y el Güero (2020-2021), entre otras.

En espera de la autopsia

La muerte de Nicandro Díaz González, quien nació en Monterrey el 7 de agosto de 1963, se derivó de las múltiples lesiones que tuvo luego de que se desvaneciera mientras manejaba una motocicleta terrestre en Cozumel, donde fue a pasear la mañana del domingo; se hospedaba en Cancún.

Entre la tarde del domingo y la mañana del lunes estuvo internado en terapia intensiva del Hospital San Miguel de la isla caribeña. Este lunes, alrededor de las 10:33 horas, fue confirmado su deceso en el matutino Hoy, antes habían solicitados donadores de sangre.

"Como es la fecha más alta por ser puente, no hubo vuelos disponibles y la idea es que viajen su esposa y su hijo mayor y eso será hasta mañana (hoy martes). Como es un trámite complejo y burocrático, pensamos que los permisos para trasladar el cuerpo estarán listos hasta el miércoles o el jueves, depende mucho del avance de las leyes", indicó la persona encargada de los trámites del fallecido.

"Hasta que se le haga la autopsia y los trámites pertinentes, sabremos si fue un derrame cerebral o un infarto fulminante, pero el accidente no fue en el agua, como se dijo. Sus hijos están devastados. Tenían esperanza de que en el traslado al Hospital Ángeles de Santa Fe pudiera resistir y sobrevivir", agregó el informante.

Gente fue notificada de que el cuerpo seguía en Cozumel, ya que no podía ser trasladado a Cancún porque es una demarcación distinta al municipio donde falleció. Se espera que los resultados forenses estuvieran listos entre este martes y miércoles.

Legado de éxitos

A lo largo de su trayectoria, Nicandro sumó 16 créditos como productor ejecutivo y tres como asociado.

- Debutó como asistente de producción con Valentín Pimstein en 1986 con la telenovela Monte Calvario.

- Mi Pequeña Traviesa, con Héctor Soberón y Michelle Vieth (1997-1998), le dio título de productor asociado junto con Pedro Damián.

- Su primera telenovela como productor ejecutivo fue Gotita de Amor (1988), con Laura Flores y Alejandro Ibarra.

- Su éxito más sonado a nivel internacional fue Destilando Amor (2007), con Angélica Rivera y Eduardo Yánez.

- Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva estelarizaron su última telenovela, Golpe de Suerte, que concluyó el pasado 18 de febrero.

Lo recuerdan con cariño

"No tengo palabras. Nicandro me llevó de urgencia al hospital con amenaza de aborto cuando grabamos 'Gotita de Amor', me cuidó tanto durante esa telenovela En gran parte le debo el que María haya nacido Me duele mucho el corazón".

Laura Flores, con quien trabajó en 'Gotita de Amor'

"Celebro el privilegio de haberlo conocido, de haber aprendido de él y de haber sido parte de su excepcional viaje. Querido Nic, tu legado perdurará en cada escena que captaste, en cada historia que contaste y en cada vida que tocaste. Hasta que nos volvamos a encontrar".

Sebastian Rulli, con quien trabajó en 'Amores Verdaderos'

"Adorado Nic Te lo dije en persona varias veces Mi agradecimiento eterno hacia ti Gracias porque después de tantos años de carrera tú fuiste quien creyó en mí para ser protagonista de esta maravillosa historia llena de amor y ternura. Gracias porque con 'Vivan los Niños' y la dulce maestra Lupita hiciste uno de mis más grandes sueños".

Andrea Legarreta, con quien trabajó en 'Vivan los Niños'

"No puedo creer que hace 4 días estábamos en ese desayuno, hablando de la vida, haciendo planes y riendo con ese humor que te caracteriza. ¡Qué fragilidad esta vida! ¡Qué tristeza! Gracias por enseñarme tanto, gracias por la oportunidad de trabajar contigo y sobre todo gracias por tu amistad. Mi querido Nicandro ¡vuela alto!".

Gonzalo García Vivanco, con quien trabajó en 'Golpe de Suerte'

"Me siento como cuando murió (el productor) Ernesto Alonso, así... la gente que te cuida, que te ayuda, te apapacha, te ofrece su amor, su amistad sincera, así me siento... de la chingada".

Eduardo Yáñez, con quien trabajó en 'Destilando Amor'

"Mis condolencias para tus hijos, tu familia y todas las personas a las que te les metiste al corazón con esa personalidad tan única. Gracias por las risas, JV, y los muchos consejos que siempre me diste. ¡Vuela alto mi producer!".

Michelle Renaud, con quien trabajó en 'Hijas de la Luna'.