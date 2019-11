Sabrina Sabrok se hace tatuajes satánicos en la cara

Ciudad de México.- Sabrina Sabrok se hizo unos tatuajes demoniacos y satánicos en su rostro.

“Es un pentagrama, tiene también una viuda negra, una luna, estrellas. Me quise hacer símbolos satánicos porque va conmigo con lo de la brujería, con el culto que es LegiónSabrok.com, y pues esto me cubre toda la parte derecha de arriba de la cara, y ahora me quiero hacer más tatuajes en la cara”, contó en exclusiva para el portal Infobae.

Asimismo, la actriz pornográfica aseguró que entre sus planes está cubrirse todo el cuello, “hacerme las palmas de las manos, tener una imagen súper fuerte que nada que ver con 20 años atrás”.

Este trabajo se lo fue a realizar a California, en Estados Unidos.

Dichos tatuajes causaron división entre sus seguidores, pues muchos celebraron que se los haya hecho, mientras que otros señalaron que fue demasiado lejos.

El usuario de Instagram @daniel082018 le dijo: “The best and most beautiful lady in this world (la mejor y la más bella chica en este mundo)(sic)”.

Por su parte, @eroticajayne le escribió: “No por favor, tan bella que eres (sic)”.

Cabe mencionar que recientemente Sabrok confesó que la mayoría de sus shows han sido para varios narcos y dijo sentirse agradecida, pues sin ellos no tendría trabajo, además declaró de no temer a las consecuencias ya que siempre se han tratado con respeto cuando está frente a ellos.

"La gente que contrata los shows en México es parte del narco, miedo no me da porque no tengo nada malo que decir la verdad, o sea es más yo le tengo que agradecer a esa gente que me dio trabajo, entiendes no tengo nada malo que decir, no me han tratado mal como te digo me han dado trabajo...", dijo Sabrina para el programa De Primera Mano.





Fuente: www.elimparcial.com